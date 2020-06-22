Власти озвучили новые данные по заболевшим коронавирусом нижегородцам Общество

Фото: С сайта стопкоронавирус.рф

Еще 207 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области по данным на 24 июня. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Сегодня в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 16 197 человек. Вчера было зарегистрировано 216 новых случаев заболевания.

При этом, по данным на 24 июня, 9 489 жителей региона, то есть 58,6% от общего числа заболевших коронавирусом, выздоровели. В том числе за последние сутки выписано 517 нижегородцев, переболевших COVID-19.

Сейчас около 5,6 тысячи нижегородцев находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Более 800 пациентов проходят лечение в больницах, 9 человек находятся в обсерваторах.

По данным на 24 июня в Нижегородской области уже 355 734 человека протестированы на коронавирус. Только за последние сутки тест проведен для 6 076 жителей, а в среднем за неделю охват тестированием составил 203,2 теста на 100 тысяч населения. В Нижегородской области средний показатель тестирования достиг 11 106 человек на 100 тысяч населения.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказывал о причинах заболеваемости коронавирусом в регионе и о перспективах распространения COVID-19 среди нижегородцев.

Также губернатор уже озвучил планы по переходу на второй этап снятия с нижегородцев ограничений, которые были введены из-за распространения коронавируса.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".