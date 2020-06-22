Последние новости рубрики Общество
24 июня 2020 14:14  [13] Трассу Неклюдово-Золотово на Бору хотят достроить в 2020 году
24 июня 2020 13:31  [95] Новые смертельные случаи от COVID-19 зарегистрированы в Нижегородской области
24 июня 2020 12:46  [263] Небо Нижнего Новгорода украсили "Лучами Победы", а стены Кремля - проекцией Георгиевской ленточки
24 июня 2020 12:14  [393] Власти озвучили новые данные по заболевшим коронавирусом нижегородцам
24 июня 2020 11:33  [256] Торжественное мероприятие "Марш Победы" началось на Нижневолжской набережной
24 июня 2020 10:49  [150] Запись для голосования по поправкам в Конституцию открыта на портале "Карта жителя"
24 июня 2020 10:45  [102] Мемориал участникам ВОВ отреставрирован в Кстове
23 июня 2020 20:49  [2747] Названы телеканалы, где можно посмотреть "Марш Победы" в Нижнем Новгороде
23 июня 2020 19:00  [925] Нижний сегодня: главные события дня
23 июня 2020 18:00  [245] Изображение георгиевской ленточки транслируют на нижегородскую телебашню 24 июня
Общество

Власти озвучили новые данные по заболевшим коронавирусом нижегородцам

24 июня 2020 12:14  [393] Общество

Фото: С сайта стопкоронавирус.рф

Еще 207 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области по данным на 24 июня. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Сегодня в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 16 197 человек. Вчера было зарегистрировано 216 новых случаев заболевания.

При этом, по данным на 24 июня, 9 489 жителей региона, то есть 58,6% от общего числа заболевших коронавирусом, выздоровели. В том числе за последние сутки выписано 517 нижегородцев, переболевших COVID-19.

Сейчас около 5,6 тысячи нижегородцев находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Более 800 пациентов проходят лечение в больницах, 9 человек находятся в обсерваторах.

По данным на 24 июня в Нижегородской области уже 355 734 человека протестированы на коронавирус. Только за последние сутки тест проведен для 6 076 жителей, а в среднем за неделю охват тестированием составил 203,2 теста на 100 тысяч населения. В Нижегородской области средний показатель тестирования достиг 11 106 человек на 100 тысяч населения.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказывал о причинах заболеваемости коронавирусом в регионе и о перспективах распространения COVID-19 среди нижегородцев.

Также губернатор уже озвучил планы по переходу на второй этап снятия с нижегородцев ограничений, которые были введены из-за распространения коронавируса.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph