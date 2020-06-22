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Общество

Нижегородские власти рассказали о новых заразившихся коронавирусом жителях региона

25 июня 2020 11:03  [107] Общество

Фото: С сайта стопкоронавирус.рф

Еще 217 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области по данным на 25 июня. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Сегодня в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 16 414 человек. Вчера было зарегистрировано 207 новых случаев заболевания.

При этом по данным на 25 июня 9 592 жителя региона, то есть 58,4% от общего числа заболевших коронавирусом, выздоровели. В том числе за последние сутки выписаны 103 нижегородца, переболевших COVID-19.

Около 5,7 тысячи нижегородцев находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Более 900 пациентов проходят лечение в больницах, 9 человек находятся в обсерваторах.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказывал о причинах заболеваемости коронавирусом в регионе и о перспективах распространения COVID-19 среди нижегородцев.

Также губернатор уже озвучил планы по переходу на второй этап снятия с нижегородцев ограничений, которые были введены из-за распространения коронавируса.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".

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