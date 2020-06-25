Зачем студентам задают писать сочинения и эссе?

С целью развить у учащихся творческое мышление и навыки письма, многие школьные и вузовские дисциплины предполагают написание сочинений и подобных работ.

Забегая наперед, стоит сказать о том, что в помощь учащимся приходят специальные сервисы, где можно заказать написание сочинений и эссе разной сложности. Профессионалы https://www.customwritingservice.com/ справятся с поставленными задачами быстро и качественно. Что позволит студенту своевременно сдать работу и получить за это высокий балл.

Чем отличаются сочинения и эссе?

Несмотря на схожесть, такие формы изложения информации имеют отличия в плане формы и структуры написания, а также конечных целей.

Написание сочинения осуществляется по плану, а форма изложения зависит от типа, к примеру, рассуждение, повествование, сравнение и так далее. В качестве главной задачи автора является поверхностное раскрытие тематики, основываясь на собственных суждениях. При помощи сочинения учебные заведения пытаются выяснить, понял ли студент ученик смысл произведения, может ли правильно сформировать логические цепочки на бумаге. Что помогает развитию навыков речи.

Что касается эссе, данная форма является произвольной. Стилистику и последовательность мыслей определяется лично автором. Главной целью такого повествования выступает формирование собственной оценки и побуждение читателя к размышлению. Эссе обычно представлено небольшим объемом без применения длинных предложений и сложных терминологий.

Причины популярности эссе на западе

В западной системе эссе является наиболее распространенным типом письменного изложения мыслей. Всё потому что большое количество учебного материала предоставляется на самостоятельное изучение, а небольшая письменная работа позволит проконтролировать объем усвоенной информации. К тому же подобные задания помогают учащимся с рассуждениями и выводами, формированием личной точкой зрения.

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