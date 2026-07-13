Страховка в отпуск: как обезопасить себя на отдыхе за границей Общество

Фото: сгенерировано нейросетью

Недавняя трагедия со студенткой ННГУ в Египте в очередной раз напомнила: здоровье и жизнь за рубежом — это зона повышенной ответственности. Многие относятся к туристической страховке как к формальности — обязательной «галочке» для визы или пакета тура. Но когда случается беда, именно от правильно оформленного полиса зависит, получит ли человек помощь, или его родственникам придётся платить огромные счета из своего кармана.

Вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Роман Щеглеватых рассказал НИА «Нижний Новгород», на чём действительно можно сэкономить без ущерба для себя, какие ошибки чаще всего приводят к отказам в выплатах и что делать, если помощь понадобилась срочно.

От чего зависит стоимость страховки

Страна назначения. В государствах с дорогой медицинской (например, США, Япония, некоторые страны Европы) полис будет стоить дороже, чем в странах с более доступными видами помощи. Если выбирать территорию «Весь мир», цена будет выше.

Длительность поездки. Чем дольше путешествие, тем выше итоговая цена, поскольку полис рассчитывается исходя из стоимости за 1 день поездки.

Возраст путешественника. Дети и люди 65+ часто попадают в группу повышенного риска, поэтому для них тариф может быть выше.

Страховая сумма (лимит покрытия). Чем выше сумма, на которую вы страхуете расходы, тем дороже полис.

Тип отдыха. Если вы планируете экстремальный отдых, в полис необходимо добавить соответствующую опцию. При этом, базовый полис часто покрывает стандартный активный отдых.

Дополнительные опции. Каждая «галочка» сверх базового набора (страхование от невыезда, задержка рейса, утеря багажа, гражданская ответственность и др.) влияет на стоимость страховки.

Набор рисков, которые входят в программу страхования. Часто страховые компании предлагают на выбор несколько вариантов рисков: от минимального набора до расширенного покрытия.

Фото: Александр Воложанин.

На чём можно сэкономить без ущерба

Прежде всего стоит отказаться от лишнего. Если вы летите налегке, не берите опцию «страхование багажа», советует Роман Щеглеватых. Если вы не ездите в отпуск чаще раза в год, вам не нужен годовой мультиполис.

Выгодно также и приобретение полиса сразу для нескольких путешественников. «Нередко можно получить скидку при оформлении общего полиса», — отмечает эксперт.

Франшиза — это сумма, которую вы оплачиваете сами при мелком страховом случае (например, покупаете лекарство от простуды за свой счёт). Она значительно снижает цену полиса, но подходит только тем, кто уверен в своём здоровье и готов к мелким тратам.

На чём категорически нельзя экономить

Страховая сумма (лимит). Для стран с дешёвой медициной базовых 30−50 тысяч евро может хватить. Но если вы едете в Европу, США или планируете сложную активность, лимит нужно увеличивать. Если счёт за операцию превысит ваш лимит, разницу придётся платить из своего кармана.

Не менее важно указание реальных возможных рисков. Базовый полис покрывает только «пляжно-отельные» болезни. Если вы планируете кататься на велосипеде, квадроцикле, заниматься снорклингом или дайвингом — обязательно добавьте опцию «активный отдых». Иначе при травме страховая откажет в выплате.

Изображение сгенерировано нейросетью.

5 ошибок, из-за которых страховая откажет в выплате

По словам вице-президента Всероссийского союза страховщиков Романа Щеглеватых, даже купленный полис может оказаться бесполезным, если турист не учел нюансы.

Например, не стоит слепо верить в «бесплатную» страховку от турагента или банка.

«Часто такие полисы имеют скромные лимиты, франшизу или не покрывают активный отдых. Их условия нужно проверять так же тщательно, как и купленных самостоятельно», — отметил эксперт.

Самая распространенная ошибка — туристу становится плохо, он едет в больницу сам, платит на кассе, а потом просит страховую вернуть деньги. Роман Щеглеватых объясняет: если турист сразу идёт в клинику и платит сам, страховая может отказать (событие может быть признано не страховым) или возместить сумму в пределах, установленных правилами страхования лимитов, а не фактические расходы.

Нередко встречаются ошибки в данных. Не только опечатка в фамилии или дате рождения может стать поводом для отказа.

«Если ошибка в дате, то событие может произойти, а полис ещё/ уже не действует. То же касается страны: если в полисе указана одна страна, а вы поехали в другую, выплаты могут не произвести», — подчеркнул Щеглеватых.

Внимательно читайте правила: страховка не оплатит лечение, если турист был в состоянии алкогольного опьянения, или если произошло обострение планового хронического заболевания (покрывается только экстренное).

Еще проблемой может стать ошибка со статусом. Если вы покупаете полис уже находясь за границей (например, решили продлить тур), нужно обязательно поставить галочку «уже путешествую», иначе он не будет действовать.

Изображение сгенерировано нейросетью.

Что делать при ЧП за границей

Если вам или вашему близкому стало плохо, забудьте про панику и действуйте строго по инструкции:

1. Звоните в сервисную компанию (ассистанс). Номер указан в вашем полисе. Звонить нужно до обращения к врачу.

2. Сообщите детали. Назовите фамилию, номер полиса, своё местонахождение и подробно опишите симптомы.

3. Следуйте указаниям оператора. Вам скажут, в какую именно клинику ехать (или вызовут врача сами).

4. Не платите сами. Все счета должна оплатить страховая компания напрямую. Если ситуация экстренная и связи не было — свяжитесь с ассистансом при первой же возможности.

5. Собирайте все бумажки. Чеки, рецепты, выписки, направления — без этого пакета документов компенсацию не получить.

Топ-3 совета для тех, кто покупает страховку впервые

«Подбирайте страховку под свой сценарий», — призывает Щеглеватых.

Туристическая медицинская страховка защитит путешественников от непредвиденных расходов во время поездки, включая расходы на лечение травм и осложнений заболеваний (в пределах всей страховой суммы), госпитализацию и транспортировку. В зависимости от программы, в полис могут включаться дополнительные риски: задержка/ потеря/ повреждение багажа, задержка рейса, гражданская ответственность за ущерб третьим лицам, несчастный случай и др.

Вице-президент Всероссийского союза страховщиков также обращает внимание путешественников на целесообразность приобретения туристической страховки при самостоятельных путешествиях по России. Полис ОМС не покрывает поисково-спасательные работы в горах, эвакуацию пострадавшего или визит родственников в другой регион. А если едете в Сибирь, на Урал или Северо-Запад летом — обязательно добавьте страховку от укуса клеща (это недорого, но спасает от огромных расходов на лечение энцефалита).

До приобретения полиса обязательно изучите, что не является страховым случаем. Часто туристы не знают, что плановая стоматология, беременность (без спецопции) или лечение по хроническому заболеванию в базовый пакет не входят.

Если у вас есть особые обстоятельства (например, беременность, специфические диагнозы), обсудите это со страховщиком. Возможно, потребуется специальный тариф.

Напоследок эксперт еще раз призвал:

«Убедитесь, что в полисе верно указаны: страна (или все страны маршрута, если пересадка), точные даты поездки (с запасом на задержки рейса), страховая сумма (для стран с дорогой медициной или длительных поездок берите с запасом). Внимательно сверьте ФИО, дату рождения — если в медицинских документах при страховом случае будет расхождение, это повод для отказа. После оформления сохраните номер полиса, название страховой и контакты из полиса, куда вы будете обращаться за помощью за границей. Рекомендуется сохранить эти данные как в телефоне, так и в распечатанном виде полис — в поездке может не быть связи, или разрядиться телефон».

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