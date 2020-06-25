Нижегородские власти рассказали о новых данных по заболеваемости коронавирусом Общество

Фото: С сайта стопкоронавирус.рф

Еще 214 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области по данным на 27 июня. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Сегодня в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 16 838 человек. Вчера было зарегистрировано 210 новых случаев заболевания.

При этом, по данным на 27 июня, 10 457 жителей региона, то есть 62,1% от общего числа заболевших коронавирусом, выздоровели. В том числе за последние сутки выписаны 478 нижегородцев, переболевших COVID-19. В ежедневной сводке по числу выписанных из больниц Нижегородская область, на 27 июня, находится на четвертом месте среди российских регионов.

Сейчас около 5,8 тысячи нижегородцев находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Почти 300 пациентов проходят лечение в больницах, семь человек находятся в обсерваторах.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказывал о причинах заболеваемости коронавирусом в регионе и о перспективах распространения COVID-19 среди нижегородцев.

Также губернатор уже озвучил планы по переходу на второй этап снятия с нижегородцев ограничений, которые были введены из-за распространения коронавируса.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".