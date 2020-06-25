Нижний сегодня: главные события дня Общество

Глеб Никитин заявил об улучшении эпидобстановки в Дзержинске

На прошлой неделе губернатор Нижегородской области Глеб Никитин не исключил вероятности закрытия Дзержинска на карантин по коронавирусу. Сейчас, по его мнению, ситуация объективно улучшилась, возможно, закрытие города не потребуется.

Власти рассказали о новых заразившихся коронавирусом нижегородцах

Сегодня в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 17 278 человек, причем 218 случаев заболевания зарегистрировано за прошедшие сутки, 222 случая – днем ранее.

Нижний Новгород – лидер по COVID-19, за сутки инфицировано более 100 человек

Количество заболевших коронавирусом в Нижнем Новгороде продолжает оставаться одним из самых высоких по сравнению с другими территориями Нижегородской области, где зарегистрирована инфекция. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 121 новый случай заболевания. Вчера число инфицированных увеличилось на 91 человека. Всего в Нижнем Новгороде по данным на 29 июня зафиксировано 8 245 заболевших COVID-19.

Материалы дела в отношении Анастасии Волочковой, приехавшей в карантинное с.Дивеево, поступили в суд

Ранее Анастасия Волочкова на своей странице в Instagram рассказала подписчикам, что совершила путешествие в Дивеево. Между тем в этой местности сейчас введен карантин по коронавирусу. В Дивееве Волочкову задержали и составили протоколы об административных правонарушениях. Сейчас документы поступили в суд.

Второй павильон Нижегородской ярмарки планируется построить к сентябрю

Второй павильон построят на месте существующего котлована. Здание будет примыкать к первому выставочному павильону, построенному на Ярмарке этой весной.