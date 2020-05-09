Георгиевская и Борисоглебская башни Нижегородского кремля будут восстановлены Общество

Георгиевская и Борисоглебская башни Нижегородского кремля, а также стены между этими башнями, будут восстановлены. Казанский филиал Главгосэкспертизы России проверил достоверность определения сметной стоимости работ по сохранению стен и башен Нижегородского кремля. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение.

История строительства

Кремль, строившийся с 1508 по 1515 годы, древнейшая часть Нижнего Новгорода.

Стены и башни Кремля за время их существования многократно реконструировались и ремонтировались. Так, участки от Борисоглебской до Зачатьевской башен были полностью разрушены, о чем говорят свидетельства, зафиксированные в летописных и архивных изданиях. Участок стены от Георгиевской до Борисоглебской башни также был частично разрушен до уровня пола боевого хода. В 1960-70-х годах эти участки были восстановлены.

Нижегородский кремль - 2 км 46 метров по стене.

В 1886 году был построен первый фуникулер. Трамвай не мог подняться в Нагорную часть, а фуникулер поднимался внутрь кремля, где было трамвайное депо. Фуникулер планируется восстановить к 800-летию города.

Фото: c сайта https://nnwelcome.ru

Современное состояние

Как показали результаты недавнего обследования Главгосэкспертизы, на участке Борисоглебской башни был зафиксирован ее отрыв от стены примыкающего прясла со стороны Георгиевской башни. Со стороны прясла от Георгиевской башни произошла просадка грунтов. С внутренней стороны Кремля, на участке сопряжения стены с Борисоглебской башней, зафиксирована растущая промоина, где дождевая вода размывает грунты основания Борисоглебской башни.

Ранее Казанский филиал Главгосэкспертизы России уже выдал положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий на работы по сохранению Борисоглебской и Георгиевской башен, а также участков стен от Зачатьевской башни до Борисоглебской, а от нее – до Георгиевской башни. На этот раз эксперты Казанского филиала Главгосэкспертизы России проверили достоверность определения сметной стоимости данных работ.

Фото: из соцсети Facebook, Виктория Азарова

Что будет сделано?

В рамках реализации проекта пройдет реконструкция Георгиевской и Борисоглебской башен: здесь отремонтируют кладку и обработают ее гидрофобными составами, восстановят деревянный настил четвертого яруса, заполнят проемы дверей, проложат отмостку со стороны склона. В Борисоглебской башне также раскроют заложенный дверной проем для прохода в два нижних яруса. Кроме того, реконструируют прясла между Борисоглебской и Георгиевская, а также между Борисоглебской и Зачатьевской башнями. Здесь же построят наружные лестницы и выполнят иные необходимые другие работы.

Бюджет

Финансирование работ по сохранению объекта культурного наследия планируется осуществлять полностью за счет средств федерального бюджета. Генеральный проектировщик - ФГБУ ВО "Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет".

Ранее сообщалось, что на реставрацию Кремля и благоустройство территории этого объекта Нижний Новгород получит 10 млрд рублей из федерального бюджета. Все это произойдет в рамках 800-летия Нижнего Новгорода.

В частности, четыре башни кремля реставрируют за 20,1 млн рублей. Речь идет о реставрационно-ремонтных работах на тесовых кровлях Ивановской, Часовой и Тайницкой башнях, ремонте лицевой поверхности кирпичной кладки стен и белокаменного декора Дмитровской башни, стен и пола проходной арки второго яруса Никольской башни и противоаварийных работах на арке прясла Белая-Зачатская.

Контракт заключен с ООО "Фрегат" как единственным участником закупки.

Кроме того, предусмотрены ремонтно-реставрационные работы Ивановской башни и Дмитриевской башни в размере 53 млн 773 тысячи рублей.

Колокольня в кремле

Строительство колокольни утраченного Спасо-Преображенского собора в Кремле началось в марте этого года. Нижнему Новгороду будет выделен межбюджетный трансферт в размере 17 млн 446 тысяч рублей. Его часть в размере 3,9 млн рублей будет направлена на прокладку части ливневого коллектора на территории Нижегородского кремля.

Финансирование самого проекта будет осуществлено из внебюджетных источников Нижегородской области. Инвестором выступает Нижегородская митрополия Русской православной церкви, которая привлечет средства благотворителей.

История: колокольня размещалась к западу от Спасо-Преображенского собора. Она относилась к двум церквям – во имя святых мучеников Иоанна Воина и Феодора Стратилата. Церкви сгорели во время большого пожара в 1715 году.

Никольская церковь в кремле

Никольскую церковь в военном манеже нижегородского Кремля, который является объектом культурного наследия, отреставрируют к 2021 году.

Реставрацией здания (Кремль, корп. 1А) занимается ООО "Архитектурно-реставрационный Центр при Нижегородской Епархии Русской Православной Церкви "Зодчий". Научно-проектную документацию разработало ЗАО "Территориальная инвестиционная компания "Старый Нижний Новгород".

Гранит в кремле

Аукцион на поставку гранита для Кремля был объявлен в марте этого года. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 29,9 млн рублей. Как следует из технического задания, поставить гранит необходимо будет в течение 21 дня с даты заключения контракта.

Речь идет о гранитных ступенях, бортовых камнях и плитах различных типов, всего будет приобретено свыше 3,5 тысяч элементов из природного камня.

Источник финансирования - бюджет Нижегородской области.

Дренажные штольни кремля

Штольни кремля были переданы в областную собственность в апреле этого года. Инициатором передачи выступили губернатор Нижегородской области и министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области.

Планируется реконструкция этих объектов.

Оползень около кремля

В управлении делами правительства Нижегородской области сообщили, что оползень между Коромысловой и Тайницкой башнями не повлиял на состояние Нижегородского кремля.

Сход грунта произошел утром 10 мая на территории Кремлевского бульвара на участке склона шириной около 30 метров. Он был спровоцирован обильными осадками.

Фото: из соцсети Вконтакте, "Нижний Новгород Без цензуры"

Принято решение выполнять мониторинг положения конструкции Кремлевской стены на аварийном участке.

Лабораторные данные направлены во всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России.

В ближайшее время будет выполнен расчет устройства инженерных сооружений защищающих кремлевскую стену и предотвращающий повторный сход масс грунта. Инженерные сооружения предварительно будут состоять из буронабивных свай глубокого заложения, их количество и глубина будут определены произведенными расчетами.