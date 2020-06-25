Наибольшее число инфицированных за сутки COVID-19 проживает в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Нижний Новгород продолжает лидировать по числу заболевших короновирусом жителей.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, по данным на 2 июля в городе зарегистрировано 8 559 человек, заболевших COVID-19. За прошедшие сутки в Нижнем Новгороде стало на 136 инфицированных больше.

Если говорить про районы города, то наибольшее число зараженных проживает в Автозаводском. Там на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 1 889 человек, что на 43 человека больше, чем накануне. Далее по числу заболевших следуют Ленинский (1 381, +36 человек), Канавинский (1 361 заболевший, рост за сутки на 13), Сормовский (962, рост на 10 человек), Советский (886, +15), Московский (808, на 8 заболевших больше), Нижегородский (792, +9 заразившихся) и Приокский (480, +2 человека) районы.

По данным на 2 июля, общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 17 943 человека, из них 8 559 человек проживают в Нижнем Новгороде, 9 384 – в районах и городских округах Нижегородской области.

После Нижнего Новгорода по числу заболевших жителей лидирует Дзержинск (1 287, рост на 26 случаев), Павловский район (1 029 человек, за сутки на 3 заболевших), Борский (658 заболевших, 1 новый случай), Кстовский (554, три новых случая заболевания), Богородский (467, ни одного заболевшего), Семеновский (436, ни одного заболевшего), Кулебакский (431 человек, один новый случай), Дивеевский (424, ни одного заболевшего), Сергачский (273, 15 заболевших), Володарский (256, ни одного заболевшего), Шатковский (249, ни одного заболевшего), Городецкий (242, ни одного заболевшего), Навашинский (226, ни одного заболевшего) и Балахнинский (225, ни одного заболевшего) районы.

При этом в 30 районах Нижегородской области за минувшие сутки новые случаи заражения COVID-19 не зафиксированы, однако в целом зарегистрировано 234 случая заболевания коронавирусом.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказывал о причинах заболеваемости коронавирусом в регионе и о перспективах распространения COVID-19 среди нижегородцев.

Также губернатор уже озвучил планы по переходу на второй этап снятия с нижегородцев ограничений, которые были введены из-за распространения коронавируса.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".