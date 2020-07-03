Нижний Новгород пятый месяц удерживает лидерство по заболеваемости COVID-19 Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Уровень заболеваемости кронавирусом в Нижнем Новгороде с начала пандемии является самым высоким по сравнению с другими территориями Нижегородской области.

Напомним, что первый заболевший коронавирусной инфекцией был 552479 зарегистрирован именно в Нижнем Новгороде. Это произошло 6 марта. С тех пор областной центр является лидером по числу заболевших COVID-19.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, сейчас в Нижнем Новгороде зарегистрировано наибольшее число заболевших коронавирусом по сравнению с другими территориями области.

По данным на 8 июля в Нижегородской области зарегистрировано 19 241 человек, заболевший COVID-19, из которых 9 253 проживает в Нижнем Новгороде, это на 118 человек больше, чем день назад. Вчера число инфицированных увеличилось на 102 человека.

Если говорить про районы города, то наибольшее число зараженных проживает в Автозаводском. Там на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 2138 человек, что на 29 человек больше, чем накануне.

Далее следует Ленинский район, где проживает 1 505 заболевших (рост за сутки на 30 случаев) и Канавинский район с 1 435 заболевшими (рост на 20 случаев). В Советском районе по данным на 8 июля проживает 979 человек с подтвержденным коронавирусом (за сутки 16 заболевших), в Московском - 881 заболевший (17 новых случаев), в Нижегородском – 819 (на четыре случая больше), в Приокском – 491 (один заболевший).

После Нижнего Новгорода по числу заболевших жителей лидирует Дзержинск (1 463, рост на 38 случаев), Павловский район (1 102 человек, за сутки 6 заболевших), Борский (709 заболевших, четыре новых случая), Кстовский (564, четыре новых случая), Богородский (521, трое заболевших), Семеновский (449 два новых случая), Кулебакский (433 человека, один новый случай) и Дивеевский (424, ни одного заболевшего) районы.

Стоит отметить, что в 28 районах Нижегородской области за минувшие сутки новые случаи заражения COVID-19 не зафиксированы.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказывал о причинах заболеваемости коронавирусом в регионе и о перспективах распространения COVID-19 среди нижегородцев.

Также губернатор уже озвучил планы по переходу на второй этап снятия с нижегородцев ограничений, которые были введены из-за распространения коронавируса.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".