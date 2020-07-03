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Общество

Нижний Новгород – лидер по COVID-19, за сутки инфицировано более 100 человек

07 июля 2020 13:24  [124] Общество

Количество заболевших коронавирусом в Нижнем Новгороде продолжает оставаться одним из самых высоких по сравнению с другими территориями Нижегородской области, где зарегистрирована инфекция. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

По данным на 7 июля в Нижегородской области зарегистрировано 19 024 человека, заболевших COVID-19, из которых 9 135 проживает в Нижнем Новгороде, это на 102 человека больше, чем день назад. Вчера число инфицированных увеличилось на 107 человек.

После Нижнего Новгорода по числу заболевших жителей лидирует Дзержинск (1 425, рост на 33 случая), Павловский район (1 096 человек, за сутки 7 заболевших), Борский (705 заболевших, 18 новых случаев), Кстовский (560, ни одного нового случая), Богородский (518, 15 заболевших), Семеновский (447, ни одного нового случая), Кулебакский (432 человек, ни одного нового случая) и Дивеевский (424, ни одного заболевшего) районы.

Напомним, что в Нижнем Новгороде за прошедшие сутки новые случаи заражения коронавирусом не зафиксированы в трех районах, при этом Сормовский район перешагнул порог в тысячу заболевших.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказывал о причинах заболеваемости коронавирусом в регионе и о перспективах распространения COVID-19 среди нижегородцев.

Также губернатор уже озвучил планы по переходу на второй этап снятия с нижегородцев ограничений, которые были введены из-за распространения коронавируса.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".

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