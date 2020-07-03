Часть дороги по ул. Республиканской в Нижнем Новгороде перекроют до 20 августа Общество

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Продлен срок временного прекращения движения транспорта на участках по ул.Республиканской в Нижегородском районе. Об этом сообщили в департаменте транспорта.

Ранее сообщалось, что ограничения будут действовать до 15 августа, теперь ремонтно-восстановительные работы на инженерных сетях планируется завершить до 20 августа.



В департаменте отметили, что до 08:00 22 июля движение транспорта будет прекращено по улице Республиканской (на участке от дома №25 до пересечения с улицей Ванеева).

С 08:00 22 июля до 08:00 5 августа будет временно ограничено движение транспорта по улице Республиканской (напротив дома №14), а с 08:00 5 августа до 08:00 20 августа – по улице Республиканской (на участке от дома №25 до пересечения с улицей Ижорской).

Дептранс просит автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Часть дороги по ул. Баха в Ленинском районе перекроют до середины августа.

Напомним, ул.М.Покровская будет частично перекрыта до середины октября.

Кроме того, движение транспорта на участке в Московском районе, на пересечении улиц Буревестника и Страж Революции, будет ограничено из-за прокладки водопровода с 10 по 13 июля.

Напомним также, дороги вдоль ул.Головнина в Нижнем Новгороде (Советский район) будут частично перекрыты в июле-сентябре.