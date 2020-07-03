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Общество

Обнародована информация о новых заразившихся коронавирусом нижегородцах

11 июля 2020 14:46  [118] Общество

Фото: С сайта стопкоронавирус.рф

Еще 223 случая заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте стопкоронавирус.рф.

Вчера было зарегистрировано 219 новых случаев заболевания. Сегодня – 10 июля, в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 19 907 человек.

При этом уже 14 087 жителей Нижегородской области, у которых ранее был подтвержден коронавирус, уже здоровы. За последние сутки выписано еще 353 человека.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказывал о причинах заболеваемости коронавирусом в регионе и о перспективах распространения COVID-19 среди нижегородцев.

Также губернатор уже озвучил планы по переходу на второй этап снятия с нижегородцев ограничений, которые были введены из-за распространения коронавируса.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".

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