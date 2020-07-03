Обнародована информация о новых заразившихся коронавирусом нижегородцах

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Еще 223 случая заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте стопкоронавирус.рф.
Вчера было зарегистрировано 219 новых случаев заболевания. Сегодня – 10 июля, в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 19 907 человек.
При этом уже 14 087 жителей Нижегородской области, у которых ранее был подтвержден коронавирус, уже здоровы. За последние сутки выписано еще 353 человека.
Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказывал о причинах заболеваемости коронавирусом в регионе и о перспективах распространения COVID-19 среди нижегородцев.
Также губернатор уже озвучил планы по переходу на второй этап снятия с нижегородцев ограничений, которые были введены из-за распространения коронавируса.
Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".
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