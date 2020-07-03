Два автобуса НПАТ привлечены для перевозки жителей пострадавшего от взрыва дома на Автозаводе Общество

Два автобуса МП "Нижегородпассажиравтотранс" привлечены для перевозки жителей дома №17 по ул.Краснодонцев Автозаводского района Нижнего Новгорода, где сегодня произошел взрыв бытового газа, в места временного расселения. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Отправка организована от школы №127, где временно находятся жители пострадавшего дома.

Их расселят в гостиницу "Волна" на пр.Ленина и в гостиницу "Русский капитал" (бывший санаторий-профилакторий) на ул. Минеева.

Напомним, взрыв бытового газа произошел в квартире на шестом этаже дома №17 по ул. Краснодонцев в 4:20 11 июля 2020 года. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил своему заместителю Дмитрию Краснову, а также региональному минздраву, службам быстрого реагирования и администрации Нижнего Новгорода оказать всю необходимую помощь пострадавшим. Затем нижегородские власти приняли решение о временном расселении всех жильцов дома.

Позднее Глеб Никитин встретился с жителями пострадавшего от взрыва дома в Нижнем Новгороде.

Ранее сообщалось, что один из двух госпитализированных после медицинского обследования направлен на амбулаторное лечение.

Следственное управление Следственного комитета России по Нижегородской области по факту взрыва возбудило уголовное дело.