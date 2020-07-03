Глеб Никитин встретился с жителями пострадавшего от взрыва дома в Нижнем Новгороде Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 11 июля прибыл на место чрезвычайного происшествия и пообщался с жителями дома №17 по ул.Краснодонцев в Автозаводском районе, эвакуированными после взрыва бытового газа. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

"Сразу, как только произошел взрыв, был сформирован оперативный координационный штаб, в состав которого вошли представители областного правительства, ГУ МЧС и ГУ МВД региона, объявлена локальная чрезвычайная ЧС для принятия оперативных решений. Все ведомства работают на месте аварии под контролем прокуратуры, правительства области и регионального координационного штаба", - пояснил Глеб Никитин.

Он подчеркнул, что пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

"Из-за происшествия было госпитализировано два человека: один из них уже направлен на амбулаторное лечение, поскольку состояние оценивается как легкое. Состояние второго пациента - с ушибом грудной клетки - опасений у специалистов-медиков не вызывает. Минздраву Нижегородской области сразу после взрыва дано указание о быстром реагировании, оказании всей необходимой медицинской помощи, причем, и психологической в том числе. Некоторым жителям потребовалась срочная медикаментозная помощь, потому что лекарства, которые они принимают на постоянной основе, остались в квартире", - рассказал Глеб Никитин.

Координационный штаб принял решение эвакуировать с места ЧП всех жильцов дома №17.

Как пояснил губернатор Нижегородской области, это связано с тем, что непосредственно в помещении, где произошел взрыв, зафиксирована деформация стеновых панелей и строительных конструкций. Специалисты не исключают дальнейшую реакцию всего конструктива здания.

"Из-за вероятности угрозы жизни и здоровью людей мы приняли решение временно расселить абсолютно всех жильцов этого дома. Сейчас жители с помощью специалистов ГУ МЧС могут забрать самые необходимые вещи из своих квартир. По нашим оценкам, для первичного анализа состояния конструкции здания потребуется 2-3 недели. Затем будем принимать решение относительно того, подлежит ли оно восстановлению. В любом случае, всех жителей будем расселять на постоянной основе: либо в этом доме, если его можно восстановить без опасности для людей, либо в других домах", - добавил Глеб Никитин.

Глава региона заявил, что также принято решение об оказании материальной помощи жителям квартиры, где произошел взрыв бытового газа, и смежных помещений, если пострадало имущество, которое не подлежит восстановлению.

Глеб Никитин пообщался со всеми эвакуированными из дома жильцами, которые временно находятся в школе №127.

"Главное – безопасность людей, ее нельзя ставить под сомнение. Мы предварительно сформировали штаб в школе, где люди могут провести время до их переезда на место временного проживания. Уже решено, что для этого будет выделен санаторий-профилакторий в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Все необходимые разъяснения даны, люди спокойны и относятся к ситуации с пониманием", - добавил он.

Как сообщил исполняющий полномочия главы города Юрий Шалабаев, который также участвовал во встрече и работает в составе координационного штаба, сейчас решаются вопросы, связанные с организацией временного размещения жителей. Он добавил, что, по предварительной версии, причиной ЧП стал взрыв бытового газа в одной из квартир. Окончательно причину установят следственные органы.

"В 127-й школе мы организовали для жителей возможность получения медицинской помощи, обеспечили их едой и водой", - добавил Юрий Шалабаев.

Напомним, взрыв бытового газа произошел в квартире на шестом этаже дома №17 по ул. Краснодонцев в 4:20 11 июля 2020 года. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил своему заместителю Дмитрию Краснову, а также региональному минздраву, службам быстрого реагирования и администрации Нижнего Новгорода оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

Ранее сообщалось, что один из двух госпитализированных после медицинского обследования направлен на амбулаторное лечение.

Следственное управление Следственного комитета России по Нижегородской области по факту взрыва возбудило уголовное дело.