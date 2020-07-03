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Общество

Власти обнародовали новые данные о количестве заразившихся коронавирусом нижегородцах

13 июля 2020 11:55  [281] Общество

Фото: С сайта стопкоронавирус.рф

Еще 212 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Вчера было зарегистрировано 222 новых случая заболевания. Сегодня – 13 июля, в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 20 341 человека.

При этом 14 290 жителей Нижегородской области, то есть 70,2% от общего числа пациентов, у которых был подтвержден диагноз "COVID-19", уже здоровы. За последние три дня, включая выходные, выписаны еще 527 человек.

По данным на 13 июля около 4,2 тысячи заразившихся COVID-19 нижегородцев находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Порядка 1,5 тысячи человек лечатся в больницах, 90 человек находятся в обсерваторах.

В настоящее время в Нижегородской области 475 698 человек сдали тесты на коронавирус. Средний показатель тестирования составил 14 852 человек на 100 тысяч населения. За последние сутки тесты сдали 5 374 жителя региона, а в среднем за неделю охват составил 228,5 теста на 100 тысяч населения.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказывал о причинах заболеваемости коронавирусом в регионе и о перспективах распространения COVID-19 среди нижегородцев.

Также губернатор уже озвучил планы по переходу на второй этап снятия с нижегородцев ограничений, которые были введены из-за распространения коронавируса.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".

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