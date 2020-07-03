Последние новости рубрики Общество
12 июля 2020 11:15  [30] Количество заразившихся коронавирусом в Нижегородской области превысило 20 тысяч человек с начала пандемии
12 июля 2020 10:36  [80] Кирилл Василенков пропал в Нижнем Новгороде
12 июля 2020 10:00  [84] "Залогом качественной работы почты является профессионализм ее сотрудников", - Евгений Лебедев
11 июля 2020 15:15  [1000] Еще шесть нижегородцев умерли от COVID–19
11 июля 2020 14:52  [804] Два автобуса НПАТ привлечены для перевозки жителей пострадавшего от взрыва дома на Автозаводе
11 июля 2020 14:46  [1548] Обнародована информация о новых заразившихся коронавирусом нижегородцах
11 июля 2020 14:13  [377] Глеб Никитин встретился с жителями пострадавшего от взрыва дома в Нижнем Новгороде
11 июля 2020 13:49  [344] Нижегородское МЧС приступило к эвакуации домашних животных и ценностей из пострадавшего от взрыва дома
11 июля 2020 13:00  [454] "Горячая" линия по изменениям в трудовом законодательстве пройдет в Нижегородской области
11 июля 2020 12:37  [191] Онлайн-школа для родственников тяжелобольных откроется в Нижегородской области
Общество

Количество заразившихся коронавирусом в Нижегородской области превысило 20 тысяч человек с начала пандемии

12 июля 2020 11:15  [30] Общество

Количество заразившихся коронавирусом в Нижегородской области превысило 20 тысяч человек с начала пандемии. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Еще 222 случая заболевания коронавирусом зарегистрировано в регионе по данным на утро 12 июля. Вчера было зарегистрировано 223 новых случая. Коронавирус подтвержден у 20 129 человек. Из них 14 184 человека выздоровели, 293 человека – умерли.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказывал о причинах заболеваемости коронавирусом в регионе и о перспективах распространения COVID-19 среди нижегородцев.

Также губернатор уже озвучил планы по переходу на второй этап снятия с нижегородцев ограничений, которые были введены из-за распространения коронавируса.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph