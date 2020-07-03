Количество заразившихся коронавирусом в Нижегородской области превысило 20 тысяч человек с начала пандемии Общество

Количество заразившихся коронавирусом в Нижегородской области превысило 20 тысяч человек с начала пандемии. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Еще 222 случая заболевания коронавирусом зарегистрировано в регионе по данным на утро 12 июля. Вчера было зарегистрировано 223 новых случая. Коронавирус подтвержден у 20 129 человек. Из них 14 184 человека выздоровели, 293 человека – умерли.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказывал о причинах заболеваемости коронавирусом в регионе и о перспективах распространения COVID-19 среди нижегородцев.

Также губернатор уже озвучил планы по переходу на второй этап снятия с нижегородцев ограничений, которые были введены из-за распространения коронавируса.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".