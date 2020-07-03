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Общество

Собеседование с будущими кадетами СК России пройдет в Нижнем Новгороде 23 июля

13 июля 2020 14:20  [33] Общество

Фото: СУ СК РФ по Нижегородской области

Собеседование с будущими кадетами СК России пройдет в Нижнем Новгороде 23 июля 2020 года. Об этом сообщается на сайте регионального СУ СК.

Тем, кто намерен поступить в 10 кадетский класс, необходимо подойти в гимназию № 2 (ул. Мануфактурная, 16а). Начало в 09:00.

В собеседовании примут участие руководитель отдела кадров СУ СК России по Нижегородской области, полковник юстиции Наталья Александровна Жулина, а также доктор психологических наук, профессор, научный консультант Екатерина Викторовна Васкэ.

Учебный курс кадетов включает в себя общеобразовательную программу и профильные предметы. В ходе обучения кадеты познакомятся с основами федеральной государственной службы и следственной работы, примут участие в конкурсах, проводимых СК России.

Предварительная запись по телефону: 8(831)246-38-96. Сайт гимназии www.gimn2nn.com.

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