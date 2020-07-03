Последние новости рубрики Общество
14 июля 2020 12:08  [18] Артём Абаимов пропал в Нижнем Новгороде
14 июля 2020 11:48  [59] "Ростелеком" расширил линейку решений для кибербезопасности сервисом взаимодействия с ГосСОПКА
14 июля 2020 11:27  [157] Стало известно новое число заразившихся коронавирусом нижегородцев
14 июля 2020 11:12  [112] Более 60 тонн рыбы задержано в Нижнем Новгороде
14 июля 2020 10:02  [109] Участок по ул. Невзоровых в Нижнем Новгороде перекроют до конца июля
14 июля 2020 09:07  [124] "ЭнергосбыТ Плюс" вместе с УФССП уведомили 800 жителей Кстова о необходимости погасить долги за тепло
13 июля 2020 19:48  [992] Нижний сегодня: главные события дня
13 июля 2020 18:08  [261] Нижегородские памятники природы будет контролировать конный патруль
13 июля 2020 16:45  [313] Карта краснокнижных растений на Слуде в Нижнем Новгороде будет обновлена
13 июля 2020 16:05  [21587] Коронавирус в Нижегородской области – хронология распространения инфекции (Дополнено 13 июля)
Общество

Стало известно новое число заразившихся коронавирусом нижегородцев

14 июля 2020 11:27  [157] Общество

Еще 193 случая заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Вчера было зарегистрировано 212 новых случая заболевания. Сегодня – 14 июля, в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 20 534 человек.

При этом 14 668 жителей Нижегородской области, то есть 71,4% от общего числа пациентов, у которых был подтвержден диагноз "COVID-19", уже здоровы. За последние сутки выписаны еще 378 человек. По числу выписанных за минувшие сутки пациентов Нижегородская область, на 14 июля, входит в первую тройку российских регионов.

На амбулаторном лечении сейчас находятся порядка 5 тысяч человек, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Около 1,6 тысячи нижегородцев лечатся в больницах, 65 человек находятся в обсерваторах.

По данным на 14 июля, в Нижегородской области 481 352 человека сдали тесты на коронавирус. Средний показатель тестирования за сутки вырос на 1,2% и составил 15 028 человек на 100 тысяч населения.

За последние сутки тесты сдали 5 654 жителя региона, а в среднем за неделю охват составил 226,8 теста на 100 тысяч населения.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказывал о причинах заболеваемости коронавирусом в регионе и о перспективах распространения COVID-19 среди нижегородцев.

Также губернатор уже озвучил планы по переходу на второй этап снятия с нижегородцев ограничений, которые были введены из-за распространения коронавируса.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph