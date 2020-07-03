Стало известно новое число заразившихся коронавирусом нижегородцев Общество

Еще 193 случая заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Вчера было зарегистрировано 212 новых случая заболевания. Сегодня – 14 июля, в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 20 534 человек.

При этом 14 668 жителей Нижегородской области, то есть 71,4% от общего числа пациентов, у которых был подтвержден диагноз "COVID-19", уже здоровы. За последние сутки выписаны еще 378 человек. По числу выписанных за минувшие сутки пациентов Нижегородская область, на 14 июля, входит в первую тройку российских регионов.

На амбулаторном лечении сейчас находятся порядка 5 тысяч человек, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Около 1,6 тысячи нижегородцев лечатся в больницах, 65 человек находятся в обсерваторах.

По данным на 14 июля, в Нижегородской области 481 352 человека сдали тесты на коронавирус. Средний показатель тестирования за сутки вырос на 1,2% и составил 15 028 человек на 100 тысяч населения.

За последние сутки тесты сдали 5 654 жителя региона, а в среднем за неделю охват составил 226,8 теста на 100 тысяч населения.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказывал о причинах заболеваемости коронавирусом в регионе и о перспективах распространения COVID-19 среди нижегородцев.

Также губернатор уже озвучил планы по переходу на второй этап снятия с нижегородцев ограничений, которые были введены из-за распространения коронавируса.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".