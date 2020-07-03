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Общество

Власти рассказали о новых заболевших коронавирусом нижегородцах

21 июля 2020 13:06  [22] Общество

Фото: С сайта стопкоронавирус.рф

Еще 196 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Вчера был зарегистрирован 191 новый случай заболевания. Сегодня – 21 июля, в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 22 010 человек.

При этом 16 299 жителей Нижегородской области, то есть 74% от общего числа пациентов, у которых был подтвержден диагноз "COVID-19", уже здоровы. За последние сутки выписано еще 295 человек.

На амбулаторном лечении сейчас находятся 3,8 тысячи нижегородцев, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Около 1,5 тысячи человек лечатся в больницах, 212 человек находятся в обсерваторах.

По данным на 21 июля, в Нижегородской области тесты на коронавирус сдали 520 578 человек. Средний показатель тестирования за сутки вырос на 1% и составил 16 253 человека на 100 тысяч населения.

За последние сутки тесты сдали 5 624 жителя региона, а в среднем за неделю охват составил 211,8 теста на 100 тысяч населения.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказывал о причинах заболеваемости коронавирусом в регионе и о перспективах распространения COVID-19 среди нижегородцев.

Также губернатор уже озвучил планы по переходу на второй этап снятия с нижегородцев ограничений, которые были введены из-за распространения коронавируса.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".

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