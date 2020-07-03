Комитет ЗС НО поддержал кандидатуру Оксаны Кислицыной на должность омбудсмена Политика

Комитет Заксобрания региона по вопросам госвласти области, местного самоуправления и регламенту поддержал кандидатуру Оксаны Кислицыной на должность Уполномоченного по правам человека в Нижегородской области на дистанционном заседании 21 июля 2020 года. Кандидатура внесена губернатором Глебом Никитиным.



Оксана Кислицына покинула пост председателя избиркома Нижегородской области 1 июня этого года.

Председателем избиркома нового созыва Оксана Кислицына (предложенная ЦИКом РФ) стала в декабре 2016 года. Во время ее работы на этом посту состоялись выборы губернатора Нижегородской области в 2018 году.

Как было отмечено, Оксана Кислицына более 20 лет посвятила работе в избирательной комиссии Нижегородской области, являясь одним из самых опытных специалистов в области избирательного права.

По итогам заседания профильного комитета регионального парламента было решено, что кандидатура Оксаны Кислицыной соответствует законодательству для назначения на должность Омбудсмена. Окончательное решение будет принято на заседании Законодательного собрания 30 июля.

СПРАВКА:

Оксана Анатольевна Кислицына в 1998 году с отличием окончила Волго-Вятскую академию государственной службы по специальности "Государственное и муниципальное управление", в 2008 году окончила ГОУ ВПО "Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского" по специальности "Юриспруденция". Имеет ученую степень кандидата экономических наук.

Профессиональная деятельность:

1993 - 1997 гг. - Завод "Электромаш", комплектовщица отдела технической документации;

июль - сентябрь 1998 г. - Законодательное собрание Нижегородской области, помощник депутата;

сентябрь 1998 г. - октябрь 1999 г. - Законодательное собрание Нижегородской области, ведущий специалист комитета по экологии;

1999 - 2016 гг. - избирательная комиссия Нижегородской области, ведущий специалист, главный специалист, консультант, начальник организационно-методического отдела, начальник организационно-кадрового отдела;

16 декабря 2016 г. - 1 июня 2020 г. - председатель избирательной комиссии Нижегородской области.