Обнародованы новые данные о заразившихся коронавирусом нижегородцах Общество

Фото: С сайта стопкоронавирус.рф

Еще 217 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Вчера было зарегистрировано 196 новых случаев заболевания. Сегодня – 22 июля, в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 22 227 человек.

При этом 16 712 жителей Нижегородской области, то есть 75,2% от общего числа пациентов, у которых был подтвержден диагноз "COVID-19", уже здоровы. За последние сутки выписано еще 413 человек. По числу выписанных из больниц за минувшие сутки Нижегородская область, на 22 июля, входит в ТОП-5 российских регионов.

При этом 3,8 тысячи человек находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Около 1,5 тысячи человек лечатся в больницах, 212 человек находятся в обсерваторах.

По данным на 22 июля, в Нижегородской области тесты на коронавирус сдали 526 545 человек. Средний показатель тестирования за сутки вырос на 1,1% и составил 16 439 человек на 100 тысяч населения.

За последние сутки тесты сдали 5 967 жителей региона, а в среднем за неделю охват составил 20,3 8 теста на 100 тысяч населения.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказывал о причинах заболеваемости коронавирусом в регионе и о перспективах распространения COVID-19 среди нижегородцев.

Также губернатор уже озвучил планы по переходу на второй этап снятия с нижегородцев ограничений, которые были введены из-за распространения коронавируса.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".