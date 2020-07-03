Движение транспорта будет ограничено по улицам Семашко и Грузинской в июле-сентябре

Фото:
Движение транспорта будет ограничено по ул. Семашко до начала сентября. Об этом сообщили в департаменте транспорта администрации Нижнего Новгорода.
В связи с ремонтом теплосетей, с 18:00 24 июля до 06:00 27 июля будет прекращено движение транспорта на пересечении улиц Семашко и Большая Печерская.
Также в департаменте отметили, что с 08:00 27 июля до 22:00 8 сентября проезд будет закрыт по улице Семашко (на участке от дома №9 до пересечения с улицей Большой Печерской).
Кроме того, движение транспорта будет временно прекращено в связи с ремонтом теплосетей по ул. Грузинской.
С 25 июля до 08:00 3 августа - на участке дороги напротив дома №9.
С 3 августа до 08:00 12 августа – на участке дороги напротив дома №7Б.
С 12 августа до 08:00 21 августа – на участке дороги напротив дома №7.
С 21 августа до 08:00 31 августа – на участке дороги напротив дома №5.
С 31 августа до 08:0011 сентября – на участке дороги напротив дома №3.
С 11 сентября до 08:00 25 сентября – на участке дороги напротив дома №3Б.
Дептранс просит автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.
Добавим, что участки дороги неподалеку от ул. Семашко, по ул. Нестерова, будут перекрыты в июле-августе.
Кроме того, участок дороги по ул. Невзоровых перекроют до конца июля.
Напомним, участок по ул. Студеной будет перекрыт до 20 августа (ранее сообщалось, что до 15 августа).
Напомним также, ул.М.Покровская в Нижнем Новгороде будет частично перекрыта до середины октября.
Дороги вдоль ул.Головнина в Нижнем Новгороде (Советский район) будут частично перекрыты в июле-сентябре.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+