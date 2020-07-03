Перевозчиков Нижегородской области могут освободить от транспортного налога Общество

Законопроект об отмене транспортного налога в 2020 году для пассажирских предприятий, работающих на регулярных маршрутах, внесен в Законодательное собрание региона. Разработка нормативного акта была инициирована губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Цель законопроекта

Как отметил Глеб Никитин, во время пандемии произошло значительное снижение пассажиропотока во всей области.

"При этом нижегородские перевозчики продолжают исполнять обязательства, несмотря на дефицит средств на оплату топлива и зарплаты сотрудникам. Государственная поддержка им необходима. Законопроект предусматривает освобождение от уплаты транспортного налога организаций и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют регулярные перевозки автомобильным транспортом по муниципальным и межмуниципальным маршрутам. Безусловно, данная мера поддержки не будет касаться перевозчиков-нарушителей", - рассказал Глеб Никитин.

Налоговый период

Льгота будет предоставлена организациям за налоговый период 2020 года, а индивидуальным предпринимателям – за налоговый период 2019 года (учитывая, что срок уплаты за 2019 год – не позднее 1 декабря 2020-го).

Сфера пассажирских и грузовых автомобильных перевозок включена в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения коронавирусной инфекции. Ранее по поручению Глеба Никитина правительство области разработало целый комплекс мер поддержки транспортных предприятий, который предусматривает компенсацию части затрат на постоянные расходы транспортных предприятий: закупку горюче-смазочных материалов (ГСМ), оплату электроэнергии и выплату заработной платы.



Напомним, госинспекция труда в Нижегородской области проверяет МУП "Шахунское пассажирское автотранспортное предприятие". Основанием для надзорных мероприятий послужили многочисленные обращения работников из-за долгов по зарплате.