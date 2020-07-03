НПАТ закупил девять новых автобусов Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

МП "Нижегородпассажиравтотранс" (НПАТ) закупило девять новых автобусов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

"Это безопасный и комфортабельный транспорт, оснащенный необходимым оборудованием для беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями", - сказал исполняющий полномочия главы города Юрий Шалабаев. Новые автобусы будут отправлены на маршруты А-41, Т-92, А-52, А-16. Кроме того, со следующей недели маршрут А-1 будет продлен до ЖК "Окский берег".

Юрий Шалабаев добавил, что НПАТ приобрел автобусы на собственные средства. И.о. генерального директора НПАТ Никита Злобин пояснил, что предприятие привлекло льготный кредит по программе правительства РФ. Кредитование действует во время пандемии коронавируса.

В конце мая сообщалось, что муниципальные перевозчики "Нижегородпассажиравтотранс" и "Нижегородэлектротранс" получат из бюджета 40 млн рублей. Эти средства предназначены в качестве возмещения части затрат в связи с ухудшением экономической ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции.

В апреле НПАТ получил из бюджета 68,9 млн рублей на оплату налогов, проведение дезинфекции в транспорте и закупку топлива.

Напомним, в марте Никита Злобин рассказал финансовом положении предприятия и отметил, что ранее администрация города предоставляла транспортному предприятию субсидии, большая часть которых пошла на покрытие убытков.

Также он заявил, что для улучшения финансового состояния в текущем году НПАТ намерен изменения в тарифное меню с целью увеличения доходов от перевозки пассажиров.

При этом НПАТ заменил частных перевозчиков на маршрутах Т-71 и Т-92, действие свидетельства на которые минтранс прекратил в конце апреля вместе с Т-14, Т-39, Т-63, Т-79 и Т-89. Также НПАТ рассматривает возможность подачи заявок на обслуживание остальных отмененных маршрутов.

В пресс-службе напомнили, что в последние годы МП "Нижегородпассажиравтотранс" активно развивает и пополняет свой парк. В 2018 году при поддержке губернатора Нижегородской области Глеба Никитина было закуплено 100 автобусов, в 2019 – еще 200. Это самое крупное обновление автопарка НПАТ за долгие годы.