Роспотребнадзор разъяснил порядок возврата денег из-за отмененных туров Общество

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области разъяснило порядок возврата денег из-за отмененных туров.

Правительством России принято постановление, устанавливающее обязанности туроператоров, отменивших туры в связи с распространением коронавирусной инфекции. Туроператоры обязаны вернуть денежные средства до 31 декабря 2021 года.

Потребителям, которые по 31 марта включительно частично или полностью оплатили российские или зарубежные поездки на 2020 или 2021 год туроператор должен обеспечить предоставление равнозначной услуги.

Уведомление о возможности переноса поездки туроператор должен направить турагенту (или напрямую туристу) в течение 60 календарных дней с момента вступления в силу постановления (то есть с 24 июля). После получения уведомления турагент обязан направить его туристу в течение одного рабочего дня.

Сроки переноса поездки должны быть определены по соглашению сторон, однако услуга должна быть оказана не позднее 31 декабря 2021 года.

Если на новые даты стоимость тура увеличилась, потребитель не должен доплачивать разницу. То же самое касается ситуаций, если договор был оплачен частично, туроператор не вправе увеличивать цену по заключенному договору.

Если турист отказывается от переноса поездки, то туроператор должен вернуть ему деньги в полном объеме не позднее 31 декабря 2021 года.

Если в течение указанных выше 60 дней туроператор не прислал соответствующее уведомление, потребитель вправе потребовать вернуть оплату по договору не позднее 31 декабря 2020 года.

Для инвалидов, безработных, граждан старше 65 лет, а также для тех, кто в период действия постановления окажется временно нетрудоспособным (т.е. не сможет исполнять трудовые обязанности, в частности, в связи с болезнью, травмой или необходимостью ухода за больным членом семьи) более двух месяцев подряд, действуют особые условия. Им туроператор обязан вернуть денежные средства в течение 90 дней с момента подачи заявления.

Постановлением также предусмотрено, что при возврате средств туроператор должен уплатить проценты (в размере 1/365 ключевой ставки ЦБ РФ) на сумму неиспользованного тура за каждый календарный день – с момента подачи заявления о расторжении договора до дня возврата денег.

Правительством РФ также принято постановление, устанавливающее, что потребители, у которых была аннулирована бронь в российских гостиницах из-за коронавируса, смогут вернуть денежные средства или перенести размещение на более поздний срок.

Уведомление о переносе бронирования исполнитель должен направить потребителю в течение 60 календарных дней с момента вступления в силу постановления (с 24 июля).

Новые даты заезда должны укладываться в период 18 месяцев со дня отмененного бронирования. При этом услуга должна быть оказана не позднее 31 декабря 2021 года. Точные сроки переноса должны быть определены по соглашению сторон.

Если на новые даты стоимость номера увеличилась, исполнитель не вправе требовать доплаты. То же самое касается ситуаций, если договор был оплачен частично, исполнитель услуг по размещению не вправе увеличивать цену по заключенному договору.

Если в течение указанных выше 60 дней исполнитель услуг не прислал соответствующее уведомление, потребитель вправе потребовать вернуть оплату по договору не позднее 31 декабря 2020 года.

Потребитель вправе отказаться от переноса бронирования. В таких случаях отель должен вернуть ему денежные средства не позднее 31 декабря 2021 года.

Постановлением предусмотрено, что при отказе от переноса дат размещения отели также обязаны заплатить проценты (в размере 1/365 ключевой ставки ЦБ РФ) на сумму неиспользованного бронирования за каждый календарный день – с момента подачи заявления до дня возврата денежных средств.