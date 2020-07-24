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Общество

Власти раскрыли обновленные данные по заболевшим коронавирусом нижегородцам

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Фото: С сайта стопкоронавирус.рф

Еще 188 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Вчера было выявлено 194 новых случая. Сегодня – 27 июля, в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 23 172 человек.

При этом 17 731 житель Нижегородской области, то есть 76,5% от общего числа пациентов, у которых был подтвержден COVID-19, уже здоровы. За последние сутки выписано еще 42 человека.

На сегодняшний день более 3,8 тысячи человек находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Около 1,2 тысячи человек лечатся в больницах, 234 человек находятся в обсерваторах.

По данным на 27 июля, в Нижегородской области тесты на коронавирус сдали 556 679 человек. Средний показатель тестирования составил 17 380 человек на 100 тысяч населения. За последние сутки тесты сдали 3 507 жителей региона, а в среднем за неделю охват составил 204,8 теста на 100 тысяч населения.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказывал о причинах заболеваемости коронавирусом в регионе и о перспективах распространения COVID-19 среди нижегородцев.

Также губернатор уже озвучил планы по переходу на второй этап снятия с нижегородцев ограничений, которые были введены из-за распространения коронавируса.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".

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