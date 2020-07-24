Стало известно новое число заразившихся коронавирусом нижегородцев Общество

Еще 154 случая заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Вчера было выявлено 163 новых случаев. Сегодня – 29 июля, в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 23 489 человек.

При этом 18 674 жителей Нижегородской области, то есть 79,5% от общего числа пациентов, у которых был подтвержден COVID-19, уже здоровы. За последние сутки выписано еще 548 человек. В ежедневной сводке по числу выписанных из больниц Нижегородская область, на 29 июля, занимает III место среди российских регионов.

На сегодняшний день более 3,3 тысячи нижегородцев с коронавирусом находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. 1,1 тысячи человек лечатся в больницах, 170 человек находятся в обсерваторах.

По данным на 29 июля в Нижегородской области тесты на коронавирус сдали 568 899 человек. Средний показатель тестирования на 100 тысяч населения составил 17 589 человек, увеличившись на 1%.

За последние сутки тесты сдали 5 550 жителей региона, а в среднем за неделю охват составил 215,1 теста на 100 тысяч населения.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказывал о причинах заболеваемости коронавирусом в регионе и о перспективах распространения COVID-19 среди нижегородцев.

Также губернатор уже озвучил планы по переходу на второй этап снятия с нижегородцев ограничений, которые были введены из-за распространения коронавируса. Сейчас регион находится на первом этапе.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".