Капремонт выполнен в 148 школах Нижегородской области в 2019 году Политика

Губернатор Глеб Никитин отчитался о деятельности регионального правительства за 2019 год на заседании Законодательного собрания Нижегородской области 30 июля 2020 года. Он представил отчет по разным показателям, в том числе по объему проведенных работ в учебных учреждениях.

В 2019 году капитальный ремонт был выполнен в 148 школах на сумму почти 1 млрд рублей.

Глава региона напомнил, что именно в прошлом году впервые в области была запущена масштабная государственная программа по ремонту школ и детских садов.

"Также мы стали кардинально менять ситуацию с обеспеченностью местами в образовательных и дошкольных учреждениях. Если в 2018 году было введено в строй всего два детских сада, то в 2019-м - в 10 раз больше. Проблема с нехваткой мест для малышей в возрасте до 3 лет будет полностью решена к концу следующего года", - заявил Глеб Никитин.

На сегодняшний день построены 4 школы на 2150 мест, начато строительство 8 школ и учебных корпусов на 4 тысячи мест.

"Расходы бюджета на образовательную социальную инфраструктуру никогда не были такими значительными. Безусловно, бюджеты программ формировались задолго до возникновения угрозы пандемии коронавируса. Но инфраструктура для развития нашего подрастающего поколения - это не то, на чем можно экономить даже в таких сложных условиях. Все принятые обязательства будут выполнены в полном объеме", - заверил губернатор Нижегородской области.

Глеб Никитин напомнил о строительстве инновационного образовательного центра мирового уровня "Школа 800" на 4,5 тысячи мест - в сентябре 2021 года эта уникальная школа должна открыть свои двери для учеников.

Основные показатели по другим направлениям

По итогам 2019 года объем социальной поддержки составил 20,5 миллиарда рублей – это на 7% больше, чем в 2018 году.

Прирост объема сельхозпродукции за 2019 год составил 3,8% по сравнению с 2018-м.

Улучшились показатели в сфере строительства. Объем выполненных работ составил почти 181 млрд рублей и вырос на 14,4% по сравнению с 2018-м.

В 2019 году 577 нижегородцев переселили из 277 аварийных помещений.