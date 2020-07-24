Миграционный прирост в Нижегородской области за 2019 год составил более 6 тысяч человек Политика

Миграционный прирост в Нижегородской области за 2019 год составил 6430 человек. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, представляя депутатам Законодательного собрания отчет о деятельности регионального правительства за прошлый год по разным направлениям.

Глеб Никитин обратил внимание, что с 2019 года в регионе наблюдается восстановление позитивного тренда миграции.

"Активизация культурной жизни, повышение комфорта городской среды, позитивные инфраструктурные изменения – все это свидетельствует о еще более ощутимом росте привлекательности Нижегородской области. Хочу нас всех поздравить: по итогам 2019 года регион попал в ТОП-10 лучших субъектов РФ по качеству жизни. Мы оказались на девятой строчке этого рейтинга, а в Приволжском федеральном округе – на первом месте. Возможно, именно благодаря таким изменениям, наконец, нам удалось переломить многолетнюю негативную миграционную тенденцию. С 2019 года мы наблюдаем восстановление позитивного тренда миграции – плюс 6430 человек", – отметил Глеб Никитин.

Нижегородская область набрала в рейтинге качества жизни 4,65 балла (самый высокий совокупный показатель у Санкт-Петербурга – 7 баллов и Москвы – 6.10 балла).

Рейтинг по итогам 2019 года был подготовлен агентством "Национальные кредитные рейтинги" для медиахолдинга РБК. Сводный индекс каждого субъекта рассчитывался по семибальной шкале и складывался из нескольких показателей. Учитывались оборот розничной торговли на душу населения, обеспеченность жителей основными фондами социальной сферы, медиками, педагогами и жильем, индекс официальных трудовых доходов, просроченная задолженность по кредитам, доступность жилья, климат и соотношение банковских депозитов на душу населения к средней заработной плате. За основу были взяты данные Росстата, Федеральной налоговой службы и Центрального банка РФ.

Согласно рейтингу, показатели Нижегородской области оказались лучше среднероссийских по критериям покупательской активности (5,9 балла при среднем значении 5,5), климатическим условиям (5,5 балла против 5), просрочке по кредитам физлиц (5,1 балла против 4,3), обеспеченности жильем (5 баллов против 4,3) и официальной занятости (4,9 балла против 4,6).

Основные показатели отчета губернатора по другим направлениям

По итогам 2019 года объем социальной поддержки составил 20,5 миллиарда рублей – это на 7% больше, чем в 2018 году.

Прирост объема сельхозпродукции за 2019 год составил 3,8% по сравнению с 2018-м.

Улучшились показатели в сфере строительства. Объем выполненных работ составил почти 181 млрд рублей и вырос на 14,4% по сравнению с 2018-м.

В 2019 году 577 нижегородцев переселили из 277 аварийных помещений.

Также в 2019 году капитальный ремонт был выполнен в 148 школах на сумму почти 1 млрд рублей.