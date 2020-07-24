Стали известны обновленные данные по заболеваемости коронавирусом среди нижегородцев Общество

Фото: С сайта стопкоронавирус.рф

Еще 145 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Вчера было выявлено 158 новых случаев. Сегодня – 31 июля, в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 23 792 человек.

При этом 19 555 жителей Нижегородской области, то есть 82,2% от общего числа пациентов, у которых был подтвержден COVID-19, уже здоровы. За последние сутки выписан еще 421 человек. В ежедневной сводке по числу выписанных из больниц Нижегородская область, на 31 июля, входит ТОП-3 среди российских регионов.

На сегодняшний день около 2,8 тысячи нижегородцев с коронавирусом находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Около 1 тысячи человек лечатся в больницах, 39 человек находятся в обсерваторах.

В насмтоящее время тесты на коронавирус сдали 581 674 нижегородцев. Средний показатель тестирования вырос на 1,2% и составил 18 161 человек на 100 тысяч населения. За последние сутки тесты сдали 6 737 жителей региона, а в среднем за неделю охват составил 212,5 теста на 100 тысяч населения.

"Одной из основных задач остается своевременное выявление заболевания. Для этого у нас организована работа 14 ПЦР-лабораторий. Мы стабильно входим в тройку по количеству проведенных тестов на 100 тысяч населения в Приволжском федеральном округе", - сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Ранее Глеб Никитин рассказывал о причинах заболеваемости коронавирусом в регионе и о перспективах распространения COVID-19 среди нижегородцев.

Также губернатор уже озвучил планы по переходу на второй этап снятия с нижегородцев ограничений, которые были введены из-за распространения коронавируса.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".