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Политика

Дело о взятке возбуждено в отношении экс-главы Советского района Владимира Исаева

03 августа 2020 13:46  [1] Политика

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Уголовное дело возбуждено в отношении экс-главы Советского района Владимира Исаева. Как сообщает СУ СК России по Нижегородской области, он подозревается в совершении преступления по п. "а", "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

По версии следствия, в 2018-2019 годах глава администрации Советского района через посредника получил взятку в размере более 260 тысяч рублей за отсутствие мер в связи размещением торгового объекта в районе.

Владимир Исаев задержан, ему предъявлено обвинение, в ближайшее время в суде будет рассмотрено ходатайство следователя об аресте.

Напомним, Владимир Исаев написал заявление на увольнение по собственному желанию и покинул должность 1 июня этого года. С июля этот пост занял бывший сотрудник Нижегородского водоканала Сергей Колотов.

Владимир Исаев был главой администрации Советского района с января 2017 года.

В конце мая 2020 года в возглавляемой им администрации прошли обыски. Владимир Исаев объяснил действия правоохранителей оперативными мероприятиями, сказав, что подобные проверки проходят в администрациях постоянно. Он также тогда добавил, что не намерен увольняться.

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