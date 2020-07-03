Экс-глава Канавинского района Михаил Шаров останется под арестом до конца августа Политика

Суд продлил срок содержания под стражей экс-главе Канавинского района Михаилу Шарову до 25 августа 2020 года. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области 24 июля 2020 года.

Ему инкриминируется статья "Получение взятки группой лиц" (п. "а" ч. 5 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия Михаил Шаров и его заместитель Эдуард Цветков получили взятку в размере 150 тысяч рублей от жителя Нижнего Новгорода, которому обещали не препятствовать в торговле на территории Канавинского района. Позже стало известно, что взяткодатель - это предприниматель Владимир Ручка. Решением суда он оштрафован на 2,25 млн рублей.

Михаила Шарова арестовали в конце февраля этого года. Эдуарду Цветкову избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Добавим, что ранее Михаил Шаров обратился в суд с иском к администрации Нижнего Новгорода о восстановлении его на работе, но в июне суд отказал в удовлетворении гражданского иска, на работе его не восстановили.

С должности главы района Михаил Шаров был уволен 25 февраля в связи с утратой доверия. Между тем, Михаил Шаров считает увольнение необоснованным.