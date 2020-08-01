Нижегородские власти рассказали о новых заразившихся коронавирусом жителях региона Общество

Фото: С сайта стопкоронавирус.рф

Еще 101 случай заболевания коронавирусом зарегистрирован в Нижегородской области по данным на 5 августа. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Вчера было зарегистрировано 109 новых случаев заболевания. Сегодня в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 24 446 человек.

Около 2,3 тысячи нижегородцев сейчас находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Около 1 тысячи человек лечатся в больницах, 251 человек находится в обсерваторах.

При этом по данным на 5 августа 85% или 20 723 нижегородца, болевших коронавирусом, уже выздоровели и выписаны из больниц. В том числе за последние сутки выздоровели 275 человек.

В настоящее время тесты на коронавирус сдали 605 614 жителей Нижегородской области. Средний показатель тестирования вырос за сутки на 0,7% и составил 18 908 человек на 100 тысяч населения. За последние сутки тесты сдали 4 023 жителей региона, а в среднем за неделю охват составил 190,1 теста на 100 тысяч населения.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказывал о причинах заболеваемости коронавирусом в регионе. Он напомнил, что Нижегородская область из-за близости к столице и плотности населения "оказалась на переднем крае борьбы с пандемией", но сейчас ситуация уже стабилизировалась.

Губернатор 4 августа сказал, что в ближайшие несколько дней в регионе будет введен второй этап снятия ограничений. Необходимо лишь дождаться согласования соответствующих ведомств.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".