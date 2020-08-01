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Общество

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса

11 августа 2020 13:58  [91] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Об этом 11 августа сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе совещания президента России с членами правительства.

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ (разработчик вакцины) подготовил документы на проведение дальнейших клинических исследований с участием нескольких тысяч человек.

Напомним, доклинические исследования вакцины проводились в Национальном исследовательском центре и 48-м Центральном научно-исследовательском институте министерства обороны. Клинические испытания – в Сеченовском университете минздрава России и филиал Главного военного госпиталя имени Бурденко.

По их результатам вакцина показала высокую эффективность и безопасность. У всех добровольцев выработались высокие титры (предельное разведение сыворотки крови, при котором могут быть обнаружены антитела, - прим. ред.) антител COVID-19. При этом ни у кого из них не отмечено серьезных проблем со здоровьем.

В настоящее время вакцина начнет производиться на двух площадках – Центром имени Гамалеи Минздрава России и компанией "Биннофарм".

Однако, Михаил Мурашко сообщил, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) инвестирует в производство и продвижение вакцины за рубежом, а значит ее производство увеличится.

Параллельно начнется поэтапное применение вакцины. Первыми привиться от коронавируса предлагается медицинским работникам и учителям.

Ранее сообщалось, что массовая вакцинация от коронавируса может начаться осенью.

Напомним, что Нижний Новгород вошел в перечень городов, где проводятся первые клинические исследования препарата "Фавипиравир" для лечения коронавируса.

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