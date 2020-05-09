Минобороны России отобрало добровольцев для испытания вакцины от коронавируса Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Министерство обороны России отобрало добровольцев для клинических испытаний вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Добровольцами станут 50 военнослужащих, среди которых пять женщин. Участники клинических испытаний отбирались из различных подразделений Вооруженных сил РФ со всей России.

Все кандидаты уже прошли предварительное обследование и тестирование – они здоровы.

Заезд первой группы добровольцев в медицинские учреждения запланирован на 3 июня. Там их еще раз обследуют и начнут готовить к эксперименту. Клинические исследования планируется завершить до конца июля.

Речь идет о векторной вакцине на основе ДНК аденовируса, в которую встроен ген коронавируса SARS-CoV-2. Поясняется, что аденовирус используется в качестве "контейнера", чтобы доставить коронавирусный ген в клетки, запустить там синтез белков оболочки нового коронавируса и "познакомить" таким образом иммунную систему с "потенциальным врагом".

Ранее сообщалось, что первые неофициальные испытания российской вакцины от коронавирусной инфекции на людях оказались успешными. Сотрудники национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи Минздрава России ввели препараты себе. Опыт удался: "иммунитет есть, негативных эффектов не обнаружено".

Напомним, что глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова заявляла, что связанные с распространением COVID-19 ограничения для россиян будут действовать до создания вакцины от коронавируса.