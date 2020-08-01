Как взять автокредит: особенности оформления и советы

Приобретение машины - это дорогостоящее мероприятие. Не у всех людей есть средства на покупку автомобиля. Если машина нужна вам уже сегодня, а денег у вас нет, вы можете оформить автокредит. Чтобы автокредит оказался безопасным для вас, необходимо трезво оценить свои силы и выбрать то решение, которое не будет непосильным для вашего бюджета. Если вас интересует автокредит в Улан-Удэ, на этом сайте kredit-na-avto.ru вы найдете большое количество предложений.
В чём отличие автокредита от обычного потребительского кредита?
Кредит на авто является одним из вариантов целевого кредита. Он имеет свои отличительные черты:
Как оформить автокредит?
Чтобы оформить кредит, вам нужно обратиться в банк. Изучите общие правила кредитования в выбранном вами банке. Отыскать их вы можете на портале банка. Соберите все необходимые документы. Какую документацию рассматривать, каждый банк выбирает сам. После этого вам нужно будет оформить автокредит. Дождитесь от банка решения. Вы сможете узнать, какую сумму вам будут готовы предоставить на покупку авто. Подберите для себя машину в автосалоне или у частного лица. После этого вам останется подписать договор с банком, сделать страховку КАСКО. После этого банк передаст вам деньги на счёт. На эти деньги вы сможете приобрести выбранный автомобиль.
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