Как взять автокредит: особенности оформления и советы

Приобретение машины - это дорогостоящее мероприятие. Не у всех людей есть средства на покупку автомобиля. Если машина нужна вам уже сегодня, а денег у вас нет, вы можете оформить автокредит. Чтобы автокредит оказался безопасным для вас, необходимо трезво оценить свои силы и выбрать то решение, которое не будет непосильным для вашего бюджета. Если вас интересует автокредит в Улан-Удэ, на этом сайте kredit-na-avto.ru вы найдете большое количество предложений.

В чём отличие автокредита от обычного потребительского кредита?

Кредит на авто является одним из вариантов целевого кредита. Он имеет свои отличительные черты:

Залог. В качестве залога выступает само авто. До того, как вы не выплатите долг, вы не сможете продать свою машину, обменять её или передать в дар. Если вы не будете оплатить или будете слишком часто пропускать платежи, банк будет вправе забрать у вас ваше авто и реализовать его в счет долга. Цель. Автокредит является целевым. Это говорит в том, что деньги будут вам выданы на определенную покупку. Если вы потратить их на что-то другое, банк будет вправе потребовать их возвратить с процентами ранее положенного срока. Кроме того, в некоторых банках действуют предложения на установленную программу: допустим, на новое авто или выпущенное в России. Также нередко кредит выдается на конкретную модель автомобиля. Если вы решите купить машину, не отвечающую условиям банка, вам откажут в выдаче кредита. Страховка. Как правило, при оформлении автокредита от автовладельца требуется оформление страховки КАСКО. Она помогает банку снизить риск невозврата денег. Стоит учитывать, что оформление страховки будет требовать дополнительных затрат.

Как оформить автокредит?

Чтобы оформить кредит, вам нужно обратиться в банк. Изучите общие правила кредитования в выбранном вами банке. Отыскать их вы можете на портале банка. Соберите все необходимые документы. Какую документацию рассматривать, каждый банк выбирает сам. После этого вам нужно будет оформить автокредит. Дождитесь от банка решения. Вы сможете узнать, какую сумму вам будут готовы предоставить на покупку авто. Подберите для себя машину в автосалоне или у частного лица. После этого вам останется подписать договор с банком, сделать страховку КАСКО. После этого банк передаст вам деньги на счёт. На эти деньги вы сможете приобрести выбранный автомобиль.

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