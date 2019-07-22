Никита Злобин назначен и.о. гендиректора "Нижегородпассажиравтотранс" Политика

Фото: ООО "Онтранс-НН"

Никита Злобин назначен и.о. гендиректора МП "Нижегородпассажиравтотранс". Об этом сообщается на сайте НПАТ.

Судя по информации на сайте, на должность первого заместителя генерального директора пока никто не назначен.

Отметим, что на сайте ЕГРЮЛ по состоянию на 25 июля 2019 года Никита Злобин по-прежнему значится генеральным директором и единственным учредителем ООО "Онтранс-НН" (службы по эвакуации автомобилей). Основной вид деятельности - услуги по перевозкам автомобильного грузового транспорта. Компания была зарегистрирована в 2012 году.

Ранее гендиректор "Онтранс-НН" Никита Злобин сообщал в СМИ о том, что планировал создать ассоциацию эвакуаторов Нижегородской области, а с июля 2017 года Онтранс-НН" и "Компас" начали эвакуацию автомобилей на единую штрафстоянку по ул. Чачиной.

Добавим также, что в НПАТ довольно часто меняется руководство.

К примеру, в марте этого года и.о. гендиректора муниципального предприятия был назначен Юрий Калинин, но теперь его фамилии нет в списке руководящего состава.

Напомним, Елена Лекомцева, которая недавно стала и.о. замглавы города по транспорту и дорожному хозяйству, ранее руководила двумя муниципальными предприятиями: с 3 мая 2018 года – "Нижегородэлектротрансом", а с октября 2018 года – "Нижегородпассажиравтотрансом".

Напомним также, что гендиректором НПАТ в апреле 2018 года был назначен москвич Артем Коновалов. Соответствующее решение принял глава города Владимир Панов, но в июне Коновалов покинул этот пост, проработав два месяца.

Напомним также, что в конце мая 2018 года Дмитрий Цыганков покинул пост первого заместителя гендиректора НПАТ.

После того, как Артем Коновалов покинул пост, в июне 2018 года первым заместителем гендиректора "Нижегородпассажиравтотранс" был назначен Александр Хватов, после чего он стал исполнять обязанности руководителя, далее руководителем предприятия стала Елена Лекомцева, потом Юрий Калинин, а теперь Никита Злобин.