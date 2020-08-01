Коронавирус за прошедшие сутки подтвердился еще у 49 жителей Нижнего Новгорода Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Коронавирус за прошедшие сутки подтвердился еще у 49 жителей Нижнего Новгорода.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, по данным на среду 12 августа в Нижнем Новгороде зарегистрирован 12 350 заболевших COVID-19 — это на 49 человек больше, чем вчера.

Если говорить про районы города, то по числу заболевших лидирует Автозаводский — самый крупный и густонаселенный. Здесь на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 2 901 человек. За прошедшие сутки в районе зарегистрировано 9 заболевших коронавирусом.

Далее следует Ленинский район (2 012 заболевших, за сутки - на 11 человек больше), Канавинский (1 726, рост на шестерых заболевших), Сормовский (1 373, + восемь заболевших), Советский (1 287, на двух заболевших больше), Московский (1 283, еще трое заболевших), Нижегородский (1 006, шестеро заболевших) и Приокский (762, на четырех заболевших больше).

После Нижнего Новгорода по числу заболевших жителей лидирует Дзержинск (2 162, рост за прошедшие сутки на 11 заболевших), Павловский район (1 324, пять новых случаев), Борский (928, два новых заболевших), Богородский (679, пять новых случаев), Кстовский (641, за сутки - ни одного заболевшего), Семеновский (531, плюс один заболевший), Кулебакский (503, ни одного заболевшего) и Дивеевский (426, ни одного нового случая) районы.

Стоит отметить, что за прошедшие сутки новые случаи заражения COVID-19 не зафиксированы в 31 районе Нижегородской области.

Ранее губернатор региона Глеб Никитин пояснял, что Нижегородская область из-за близости к столице и плотности населения "оказалась на переднем крае борьбы с пандемией", но сейчас ситуация уже стабилизировалась.

Область 7 августа перешла на второй этап снятия ограничений по COVID-19. Это значит, что в регионе возобновляется работа объектов розничной торговли с площадью торгового зала до 800 кв. м и объектов уличной торговли; салонов красоты без лицензии и видеоаналитики; организаций дополнительного образования; бань, саун, бассейнов; а также фитнес-центров, спортивных клубов, спортивных сооружений и объектов спорта для массового посещения.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".