Подрядчик пытался незаконно вывезти отходы после сноса дома по ул.Самочкина Происшествия

Подрядчик пытался незаконно вывезти отходы после сноса дома № 32 по ул.Самочкина. Об этом сообщили в межрегиональном управлении Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия 31 августа 2020 года.

Отметим, что речь идет о том самом доме, который частично обрушился в апреле 2014 года. В нем было общежитие, в котором проживали более 250 человек.

В марте этого года инспекторы ведомства задержали и отправили на штрафную стоянку два автомобиля со строительным мусором. У водителей при себе не оказалось никаких сопроводительных документов на груз.

В ходе расследования было установлено, что вывоз отходов IV-V классов опасности осуществлялся с места разборки дома № 32 по ул.Самочкина. Подрядчиком по демонтажу являлось ООО "Строительно-монтажная кампания "Электромонтаж", которое по муниципальному контракту несет полную ответственность за качество исполнения работ привлеченными субподрядчиками и за координацию их деятельности, в том числе в части соблюдения требований природоохранного законодательства.

По итогам административного расследования в отношении ООО "СМК "Электромонтаж" вынесено постановление о привлечении к административной ответственности по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ. Размер штрафных санкций составил 100 тысяч рублей.

В июле текущего года инспекторами Росприроднадзора была пресечена попытка незаконного размещения строительных отходов в районе Московского шоссе недалеко от поселка Орловские Дворики. При поддержке ГИБДД были задержаны два грузовых автомобиля. У водителей при себе также не оказалось никаких сопроводительных документов на груз. Сами они подтвердили факт транспортирования и несанкционированного размещения строительных отходов на данном земельном участке.

Фото: межрегиональное управление Росприроднадзора

В соответствии со статьей 27.10 КоАП РФ транспортные средства были задержаны и отправлены на штрафстоянку. Нарушители привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления).

Постановления вступили в законную силу.

Ранее сообщалось, что на месте полуразрушенного дома №32 по ул. Самочкина хотят построить дом для расселения ветхого и аварийного жилья. Потом планировалось построить на участке здание для суда.

В декабре 2019 года администрация объявила аукцион на снос этого дома. При этом, снести здание мэрия планировала еще в середине 2018 года, чтобы в дальнейшем построить школу. По одному собственнику вопрос изъятия недвижимости очень долго рассматривался в суде. Из-за этого, снести дом не представлялось возможным.

В администрации Ленинского района агентству сообщали, что подрядчик - ООО "СМК "Электромонтаж" должен был завершить снос здания до 27 апреля 2020 года.

Напомним, дело по факту обрушения пятиэтажного дома по ул. Самочкина было возбуждено еще в апреле 2014 года. В сентябре 2017 года суд признал виновными по данному делу экс-главу Ленинского района Нижнего Новгорода Надежду Рожкову и действующего на тот момент главу администрации города Сергея Белова. От наказания оба были освобождены в связи с истечением срока давности.