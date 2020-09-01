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Общество

Коронавирус за сутки подтвердился еще у 78 жителей Нижнего Новгорода

02 сентября 2020 13:58  [144] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Коронавирус за прошедшие сутки подтвердился еще у 78 жителей Нижнего Новгорода.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, по данным на среду 2 сентября, в Нижнем Новгороде зарегистрировано 13 704 заболевших COVID-19 - это на 78 человека больше, чем днем ранее, и составляет почти половину всех зараженных в Нижегородской области, которых сейчас насчитывается 27 967 человек.

Если говорить про районы города, то по числу заболевших лидирует Автозаводский — самый крупный и густонаселенный. Здесь на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 3 207 человек. За прошедшие выходные в районе зарегистрировано 16 заболевших коронавирусом.

Далее следует Ленинский район (2 201 заболевший, за сутки – на 9 человек больше), Канавинский (1 830, рост на четверых заболевших), Советский (1 495, на 10 заболевших больше), Сормовский (1 486, заболели еще пятеро человек), Московский (1 441, еще двое заболевших), Нижегородский (1 137, заболели еще 13 человек) и Приокский (907, +19 заболевших).

После Нижнего Новгорода по числу заболевших жителей лидирует Дзержинск (2 402, за прошедшие сутки - 17 заболевших), Павловский район (1 448, ни одного случая заболевания), Борский (1 003, еще два новых случаев заболевания), Кстовский (663, еще четверо заболевших), Богородский (751, еще один новый случая заболевания), Семеновский (541, ни одного заболевшего), Кулебакский (541, на 13 человек больше), Володарский (491, ни одного нового случая) и Дивеевский (427, заболевших за прошедшие сутки не зарегистрировано) районы.

Стоит отметить, что за прошедшие сутки новые случаи заражения COVID-19 не зафиксированы в 36 районах Нижегородской области.

Ранее губернатор региона Глеб Никитин пояснял, что Нижегородская область из-за близости к столице и плотности населения "оказалась на переднем крае борьбы с пандемией", но сейчас ситуация уже стабилизировалась.

Область 7 августа перешла на второй этап снятия ограничений по COVID-19. Это значит, что в регионе возобновляется работа объектов розничной торговли с площадью торгового зала до 800 кв. м и объектов уличной торговли; салонов красоты без лицензии и видеоаналитики; организаций дополнительного образования; бань, саун, бассейнов; а также фитнес-центров, спортивных клубов, спортивных сооружений и объектов спорта для массового посещения.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".

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