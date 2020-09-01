Коронавирус за прошедшие сутки подтвердился еще у 92 жителей Нижнего Новгорода Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Коронавирус за прошедшие сутки подтвердился еще у 92 жителей Нижнего Новгорода.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, по данным на четверг 3 сентября, в Нижнем Новгороде зарегистрировано 13 796 заболевших COVID-19 - это на 92 человека больше, чем днем ранее, и составляет почти половину всех зараженных в Нижегородской области, которых сейчас насчитывается 28 110 человек.

Если говорить про районы города, то по числу заболевших лидирует Автозаводский — самый крупный и густонаселенный. Здесь на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 3 232 человек. За прошедшие выходные в районе зарегистрировано 25 заболевших коронавирусом.

Далее следует Ленинский район (2 226 заболевших, за сутки – на 25 человек больше), Канавинский (1 842, рост на 12 заболевших), Советский (1 506, на 11 заболевших больше), Сормовский (1 486, заболел еще один человек), Московский (1 441, еще трое заболевших), Нижегородский (1 139, заболели двое человек) и Приокский (920, +13 заболевших).

После Нижнего Новгорода по числу заболевших жителей лидирует Дзержинск (2 402, за прошедшие сутки — трое заболевших), Павловский район (1 449, один новый случай заболевания), Борский (1 005, еще два новых случаев заболевания), Богородский (751, ни одного случая заболевания), Кстовский (671, еще восемь заболевших), Семеновский (541, ни одного заболевшего), Кулебакский (541, на 8 человек больше), Володарский (491, на одного заболевшего больше) и Дивеевский (427, заболевших за прошедшие сутки не зарегистрировано) районы.

Стоит отметить, что за прошедшие сутки новые случаи заражения COVID-19 не зафиксированы в 30 районах Нижегородской области.

Ранее губернатор региона Глеб Никитин пояснял, что Нижегородская область из-за близости к столице и плотности населения "оказалась на переднем крае борьбы с пандемией", но сейчас ситуация уже стабилизировалась.

Область 7 августа перешла на второй этап снятия ограничений по COVID-19. Это значит, что в регионе возобновляется работа объектов розничной торговли с площадью торгового зала до 800 кв. м и объектов уличной торговли; салонов красоты без лицензии и видеоаналитики; организаций дополнительного образования; бань, саун, бассейнов; а также фитнес-центров, спортивных клубов, спортивных сооружений и объектов спорта для массового посещения.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".