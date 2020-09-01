Замгубернатора Нижегородской области Сергей Морозов проведет личный прием граждан 29 сентября 2020 года Политика

29 сентября 2020 года с 14:00 приемная граждан губернатора и правительства Нижегородской области проведет личный прием граждан по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Костина, 2.

Прием пройдет с соблюдением требований Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" и санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

На вопросы нижегородцев ответит заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов, координирующий работу органов исполнительной власти Нижегородской области по вопросам:

- реализации государственной политики в области строительства и промышленности строительных материалов;

- определения приоритетных направлений развития жилищного строительства, государственной поддержки граждан, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков, привлекающих денежные средства граждан для строительства многоквартирных домов;

- обеспечения переселения граждан из признанных в установленном порядке непригодными для проживания жилых помещений, аварийными и подлежащими сносу многоквартирных домов жилищного фонда Нижегородской области.

На прием могут записаться жители Нижегородской области, иные граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся на территории области, если их вопрос не был решен на местном уровне и требует личного участия заместителя губернатора Сергея Морозова.

Рекомендуемая продолжительность приема одного заявителя - 15-20 минут. Запись на прием прекращается за 5 рабочих дней до его проведения.

Желающим предварительно записаться на прием необходимо обратиться в приемную граждан губернатора и правительства Нижегородской области по телефонам: (831) 439-04-98, 430-96-39.

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