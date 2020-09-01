Филиал центра "Мой бизнес" открыли в Володарске Бизнес

Фото: правительство Нижегородской области

Филиал центра "Мой бизнес" открыли в Володарске. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 8 сентября 2020 года.

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян присутствовал на торжественной церемонии открытия "одного окна" центра. На данный момент филиалы открыты в 18 районах области в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Центр "Мой бизнес" предоставляет комплексные услуги по принципу "одного окна", то есть, предприниматель может получить здесь необходимую информацию и консультацию обо всех видах поддержки. Первый прием предпринимателей в Володарске провели Андрей Саносян и министр промышленности, торговли и предпринимательства области Максим Черкасов.

"Важно, что такие формы поддержки не требуют от предпринимателей выезда в областной центр и обращения в различные ведомства - поддержку можно получать рядом с домом. Это первая задача, которую мы решаем, открывая "окна" центра "Мой бизнес" в районах области. Вторая очень важная задача – оказание реальной помощи, а не бесконечное перенаправление бизнесменов с их проблемами в разные ведомства", - заявил Андрей Саносян.

"Задача сотрудников центров "Мой бизнес" - не просто дать контакты организации, которая оказывает ту или иную поддержку. Они должны сделать комплексное предложение, которое необходимо предпринимателю для развития бизнеса. Не хватает знаний - подберут обучающий курс; недостает финансовой поддержки - помогут оформить документы и подготовить бизнес-план; нужны деловые контакты - направят на профильные мероприятия минпрома, например, на так называемые дни поставщика или выставки, бизнес-миссии", - рассказал заместитель губернатора Нижегородской области.

Андрей Саносян отметил, что первый в этом году филиал центра "Мой бизнес" неслучайно открылся именно в Володарске.

"В рейтинге муниципалитетов по развитию предпринимательства, который ежегодно составляет нижегородский минпром, Володарский район по результатам 2019-го поднялся сразу на 34 пункта и занял 7-е место. Это, безусловно, результат эффективного взаимодействия местной власти с бизнесом. За прошлый год в районе зарегистрировано более тысячи новых субъектов МСП, а всего в этой сфере занято более 3 тыс. человек, то есть свыше 20% от всех работающих в районе", - сказал Андрей Саносян.

По словам Максима Черкасова, в "окнах" "Мой бизнес" можно получить консультацию не только сотрудников центра, но и представителей организаций и структур, которые оказывают услуги предпринимателям, таких как налоговая служба, кадастровая палата, Роспотребнадзор, прокуратура.

До конца года "окна" "Мой бизнес" появятся еще в 16 районах Нижегородской области.

Напомним, на базе центра организован call-центр "Мой бизнес", в котором можно получить подробные консультации по всем мерам поддержки предпринимателей в период угрозы распространения COVID-19. Телефон: 8−800−301−29−94 (ежедневно с 9:00 до 18:00, звонок бесплатный).

Напомним также, в начале ноября прошлого года центр "Мой бизнес" открылся в Нижнем Новгороде в технопарке "Анкудиновка". Окна "Мой бизнес" также открылись в Дзержинске и Красных Баках, Заволжье и Борском районе.