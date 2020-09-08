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Общество

Стали известны данные по новым заразившимся коронавирусом нижегородцам

11 сентября 2020 12:01  [27] Общество

Фото: С сайта стопкоронавирус.рф

Еще 161 случай заболевания коронавирусом зарегистрирован в Нижегородской области по данным на 11 сентября. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Вчера было зарегистрировано 163 новых случая COVID-19. Сегодня в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 29 342 человек.

В настоящее время около 1,6 тысячи нижегородцев находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Почти 1 000 заболевших лечатся в больницах, 16 человек находится в обсерваторах.

При этом на 11 сентября уже 26 150 жителей Нижегородской области, у которых был COVID-19, уже здоровы. За последние сутки из больниц выписано еще 215 человек.

С начала пандемии тесты на коронавирус сдали 800 989 жителей Нижегородской области. За последние сутки протестировано 6 089 жителей региона, а в среднем за неделю охват тестированием составил 195,2 теста на 100 тысяч населения.

Ранее губернатор региона Глеб Никитин пояснял, что Нижегородская область из-за близости к столице и плотности населения "оказалась на переднем крае борьбы с пандемией", но сейчас ситуация уже стабилизировалась.

Область 7 августа перешла на второй этап снятия ограничений по COVID-19. Это значит, что в регионе возобновляется работа объектов розничной торговли с площадью торгового зала до 800 кв. м и объектов уличной торговли; салонов красоты без лицензии и видеоаналитики; организаций дополнительного образования; бань, саун, бассейнов; а также фитнес-центров, спортивных клубов, спортивных сооружений и объектов спорта для массового посещения.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".

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