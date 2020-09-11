Коронавирус за прошедшие сутки подтвердился у 76 жителей Нижнего Новгорода Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Коронавирус за прошедшие сутки подтвердился у 76 жителей Нижнего Новгорода.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, по данным на среду 16 сентября, в Нижнем Новгороде зарегистрировано 14 877 заболевших COVID-19 - это на 76 человек больше, чем днем ранее, и составляет почти половину всех зараженных в Нижегородской области, которых сейчас насчитывается 30 108 человек.

Если говорить про районы города, то по числу заболевших лидирует Автозаводский — самый крупный и густонаселенный. Здесь на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 3 517 человек. За прошедшие сутки в районе зарегистрировано 12 заболевших коронавирусом.

Далее следует Ленинский район (2 394 заболевших, за сутки - на 26 человек больше), Канавинский (1 916, рост на 12 заболевших), Советский (1 687, на 12 заболевших больше), Московский (1 572, еще четверо заболевших), Сормовский (1 561, заболело еще трое человек), Нижегородский (1 236, заболел один человек) и Приокский (990, + шестеро заболевших).

После Нижнего Новгорода по числу заболевших жителей лидирует Дзержинск (2 620, за прошедшие сутки - 33 заболевших), Павловский район (1 491, зарегистрировано три новых случая заболевания), Борский (1 060, еще два новых случая заболевания), Богородский (778, шесть заболевших за прошедшие сутки), Кстовский (707, трое заболевших), Кулебакский (587, ни одного нового случая), Семеновский (544, ни одного заболевшего), Володарский (522, двое заболевших за прошедшие сутки) и Дивеевский (431, заболевших за сутки не зарегистрировано) районы.

Ранее губернатор региона Глеб Никитин пояснял, что Нижегородская область из-за близости к столице и плотности населения "оказалась на переднем крае борьбы с пандемией", но сейчас ситуация уже стабилизировалась.

Область 7 августа перешла на второй этап снятия ограничений по COVID-19. Это значит, что в регионе возобновляется работа объектов розничной торговли с площадью торгового зала до 800 кв. м и объектов уличной торговли; салонов красоты без лицензии и видеоаналитики; организаций дополнительного образования; бань, саун, бассейнов; а также фитнес-центров, спортивных клубов, спортивных сооружений и объектов спорта для массового посещения.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".