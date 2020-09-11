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Общество

Коронавирус за прошедшие сутки подтвердился у 87 жителей Нижнего Новгорода

17 сентября 2020 12:34  [4363] Общество

Коронавирус за прошедшие сутки подтвердился у 87 жителей Нижнего Новгорода.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области, по данным на 17 сентября, в Нижнем Новгороде коронавирусом заболели 14 964 человека. Отметим, что накануне в городе было зарегистрировано 14 877 заболевших. Число зараженных COVID-19 жителей Нижегородской области на сегодняшний день составило 30 274 человек.

Наибольшее количество заболевших - в Автозаводском районе. Коронавирус подтвержден у 3 528 жителей. В том числе за прошедшие сутки в районе заболели 11 человек.

Далее следует Ленинский район (2 407 заболевших, за сутки - на 13 человек больше), Канавинский (1 930 - плюс 14 заболевших), Советский (1 703 - плюс 16 заболевших), Московский (1 586 – плюс 14 заболевших), Сормовский (1 569 - заболело еще восемь человек), Нижегородский (1 236 - заболело еще шесть человек) и Приокский (999, заболело еще девять человек).

После Нижнего Новгорода по числу заболевших жителей лидирует Дзержинск (2 641, за прошедшие сутки - 21 случай), Павловский район (1 494, зарегистрировано три новых случая заболевания), Борский (1 062, еще два новых случая заболевания), Богородский (779, один новый случай заболевания), Кстовский (710, трое заболевших), Кулебакский (589, два новых случая), Семеновский (545, один новый случай), Володарский (522, ни одного заболевшего за сутки) и Дивеевский (431, заболевших за сутки не зарегистрировано) районы.

В 27 муниципалитетах Нижегородской области за минувшие сутки новые случаи заражения COVID-19 не выявлены.

Ранее губернатор региона Глеб Никитин пояснял, что Нижегородская область из-за близости к столице и плотности населения "оказалась на переднем крае борьбы с пандемией", но сейчас ситуация уже стабилизировалась.

Область 7 августа перешла на второй этап снятия ограничений по COVID-19. Это значит, что в регионе возобновляется работа объектов розничной торговли с площадью торгового зала до 800 кв. м и объектов уличной торговли; салонов красоты без лицензии и видеоаналитики; организаций дополнительного образования; бань, саун, бассейнов; а также фитнес-центров, спортивных клубов, спортивных сооружений и объектов спорта для массового посещения.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".

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