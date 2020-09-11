Зоя Рюрикова возглавила нижегородское отделение Союза архитекторов России Общество

Фото: из соцсети Facebook

Зоя Рюрикова избрана председателем правления нижегородского отделения Союза архитекторов России. Об этом сообщается на странице бывшего Института урбанистики Нижнего Новгорода, который она возглавляла c 2019 года.

Ранее НРО Союза архитекторов возглавлял Арсений Чакрыгин.

Напомним, три АНО (по поддержке ТОС, соцпроектов, развитию исторических территорий и набережных) были созданы в Нижнем Новгороде в декабре 2018 года по инициативе экс-главы города Владимира Панова. Среди них и АНО "Институт городской среды Нижнего Новгорода" ("Институт урбанистики"). В рамках разработки концепций Институт проводил общественные обсуждения развития разных территорий города, привлекал градозащитников и активных жителей к сотрудничеству.

В числе проектов Института - аллея памяти Нестерова на Верхневолжской набережной, проект фонтана на Нижневолжской набережной, благоустройство пляжной зоны затона на Оке в Ленинском районе, пляжа на Гребном канале и сквера на Черном пруду (проекты реализованы).

В августе 2020 года институт был ликвидирован.