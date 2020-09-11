Все районы Нижнего Новгорода перешагнули тысячный порог по COVID-19 Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Коронавирус за прошедшие сутки подтвердился у 81 жителя Нижнего Новгорода.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, по данным на пятницу 18 сентября, в Нижнем Новгороде зарегистрировано 15 045 заболевших COVID-19 - это на 81 человека больше, чем днем ранее, и составляет почти половину всех зараженных в Нижегородской области, которых сейчас насчитывается 30 435 человек.

На сегодняшний день в каждом районе Нижнего Новгорода число заболевших коронавирусом превышает тысячный порог.

Лидирует традиционно Автозаводский район - самый крупный и густонаселенный. Здесь на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 3 545 жителей. В том числе за прошедшие сутки в районе заболели 17 человек.

Далее следует Ленинский район (2 414 заболевших, за сутки - на 7 человек больше), Канавинский (1 935, плюс пятеро заболевших), Советский (1 711, на 8 заболевших больше), Московский (1 593, еще семеро заболевших), Сормовский (1 580, заболело еще 11 человек), Нижегородский (1 245, рост на девятерых заболевших).

Сегодня территорию Нижнего Новгорода, где число жителей с COVID-19 перешагнуло тысячный порог, пополнил Приокский район, где за прошедшие сутки коронавирус подтвердился у 23 жителей, и теперь количество заболевших составляет 1 002 человека.

После Нижнего Новгорода по числу заболевших жителей лидирует Дзержинск (2 663, за прошедшие сутки - 22 новых случая заболевания), Павловский район (1 495, зарегистрирован один новый случай), Борский (1 064, еще два новых случая заболевания), Богородский (783, за сутки - четверо заболевших), Кстовский (713, трое заболевших), Кулебакский (589, ни оного нового случая заболевания), Семеновский (545, ни одного заболевшего), Володарский (527, пятеро заболевших за сутки) и Дивеевский (431, заболевших за сутки не зарегистрировано) районы.

Ранее губернатор региона Глеб Никитин пояснял, что Нижегородская область из-за близости к столице и плотности населения "оказалась на переднем крае борьбы с пандемией", но сейчас ситуация уже стабилизировалась.

Область 7 августа перешла на второй этап снятия ограничений по COVID-19. Это значит, что в регионе возобновляется работа объектов розничной торговли с площадью торгового зала до 800 кв. м и объектов уличной торговли; салонов красоты без лицензии и видеоаналитики; организаций дополнительного образования; бань, саун, бассейнов; а также фитнес-центров, спортивных клубов, спортивных сооружений и объектов спорта для массового посещения.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".