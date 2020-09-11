Коронавирус за прошедшие выходные подтвердился у 243 жителей Нижнего Новгорода Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Коронавирус за прошедшие выходные подтвердился у 243 жителей Нижнего Новгорода.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, по данным на понедельник 21 сентября, в Нижнем Новгороде зарегистрировано 15 288 заболевших COVID-19 - это на 243 человека больше, чем в пятницу 18 сентября, и составляет почти половину всех зараженных в Нижегородской области, которых сейчас насчитывается 30 926 человек.

Лидирует традиционно Автозаводский район - самый крупный и густонаселенный. Здесь на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 3 608 жителей. В том числе за прошедшие выходные инфекция подтвердилась у 63 человек.

Далее следует Ленинский район (2 452 заболевших, за выходные - на 38 человек больше), Канавинский (1 950, плюс 15 заболевших), Советский (1 767, на 56 заболевших больше), Московский (1 620, еще 27 заболевших), Сормовский (1 590, заболело еще 10 человек), Нижегородский (1 257, рост на 12 заболевших) и Приокский (1 044, за выходные инфекция подтвердилась у 42 жителей) районы.

После Нижнего Новгорода по числу заболевших жителей лидирует Дзержинск (2 718, за прошедшие выходные - 55 новых случая заболевания), Павловский район (1 500, зарегистрировано пять новых случаев), Борский (1 077, еще 13 новых случаев заболевания), Богородский (795, за выходные - 12 заболевших), Кстовский (719, шестеро заболевших), Кулебакский (604, еще 15 новых случаев заболевания), Городецкий (558, за выходные инфекция подтвердилась у 23 жителей), Семеновский (547, двое заболевших), Володарский (539, за выходные — 12 заболевших) и Дивеевский (433, два новых случая заболевания) районы.

Ранее губернатор региона Глеб Никитин пояснял, что Нижегородская область из-за близости к столице и плотности населения "оказалась на переднем крае борьбы с пандемией", но сейчас ситуация уже стабилизировалась.

Область 7 августа перешла на второй этап снятия ограничений по COVID-19. Это значит, что в регионе возобновляется работа объектов розничной торговли с площадью торгового зала до 800 кв. м и объектов уличной торговли; салонов красоты без лицензии и видеоаналитики; организаций дополнительного образования; бань, саун, бассейнов; а также фитнес-центров, спортивных клубов, спортивных сооружений и объектов спорта для массового посещения.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".