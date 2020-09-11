Нижний Новгород собрал половину заболевших COVID-19 жителей региона Общество

Нижний Новгород собрал половину заболевших COVID-19 жителей региона Фото: НИА "Нижний Новгород"

Коронавирус за прошедшие сутки подтвердился у 83 жителей Нижнего Новгорода.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, по данным на вторник 22 сентября, в Нижнем Новгороде зарегистрировано 15 371 заболевших COVID-19 - это на 83 человека больше, чем день назад 21 сентября, и составляет почти половину всех зараженных в Нижегородской области, которых сейчас насчитывается 31 083 человек.

Лидирует традиционно Автозаводский район - самый крупный и густонаселенный. Здесь на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 3 621 жителя. В том числе за прошедшие сутки инфекция подтвердилась у 13 человек.

Далее следует Ленинский район (2 471 заболевший, за выходные - на 19 человек больше), Канавинский (1 955, плюс пятеро заболевших), Советский (1 794, на 27 заболевших больше), Московский (1 621, еще один заболевший), Сормовский (1 596, заболело еще шестеро человек), Нижегородский (1 262, рост на пятерых заболевших) и Приокский (1 051, за сутки инфекция подтвердилась у семерых жителей) районы.

После Нижнего Новгорода по числу заболевших жителей лидирует Дзержинск (2 719, за прошедшие сутки - один новый случай заболевания), Павловский район (1 501, зарегистрирован один новый случай), Борский (1 080, еще три новых случая заболевания), Богородский (805, за сутки - 10 заболевших), Кстовский (719, ни одного нового случая заболевания), Кулебакский (613, еще девять новых случаев заболевания), Городецкий (558, за сутки инфекция не подтвердилась ни у одного жителя), Семеновский (547, ни одного нового случая), Володарский (539, ни одного заболевшего) и Дивеевский (433, заболевших за стуки не зарегистрировано) районы.

Между тем, в 34 муниципалитетах Нижегородской области за минувшие сутки новые случаи заражения COVID-19 не выявлены.

Ранее губернатор региона Глеб Никитин пояснял, что Нижегородская область из-за близости к столице и плотности населения "оказалась на переднем крае борьбы с пандемией", но сейчас ситуация уже стабилизировалась.

Область 7 августа перешла на второй этап снятия ограничений по COVID-19. Это значит, что в регионе возобновляется работа объектов розничной торговли с площадью торгового зала до 800 кв. м и объектов уличной торговли; салонов красоты без лицензии и видеоаналитики; организаций дополнительного образования; бань, саун, бассейнов; а также фитнес-центров, спортивных клубов, спортивных сооружений и объектов спорта для массового посещения.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".